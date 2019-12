Skolēnus aicina radīt mākslu 'Minecraft' vidē un izcīnīt vietu digitālā izstādē

Gadskārtējās "Hour of Code" jeb programmēšanas stundas īstenošanas gaitā "Microsoft" kopā ar Laikmetīgās mākslas centru "Kim?" aicina skolēnus no visām trim Baltijas valstīm paraudzīties uz mākslu un tehnoloģijām no pilnīgi cita skatpunkta, izveidojot savu laikmetīgās mākslas instalāciju digitālās spēles "Minecraft Education Edition" vidē. Projekts norisinās no 9. līdz 12. decembrim, un tajā aicināti piedalīties jaunieši vecumā no astoņiem līdz 15 gadiem. Interesantākos darbus būs iespējams apskatīt "Kim?" modernās mākslas centra mājaslapā.

Idejas iedvesmas avots ir Laikmetīgās mākslas centra "Kim?" 2012. gada izstāžu cikls "Septiņas ceturtdienas", ko veidoja mākslinieki Miks Mitrēvics un Kristīne Kursiša un kurā apmeklētāji izvēlējās mākslinieku iezīmētus konceptus, kas izlozes kārtībā tika realizēti telpiskās instalācijās septiņas ceturtdienas pēc kārtas.

"21. gadsimtā vienlīdz svarīgas ir tehnoloģiju prasmes, radošums un spēja vizualizēt datus un idejas tehnoloģiju vidē. Ar šo mākslas un tehnoloģiju sintēzes mēģinājumu mēs vēlamies iedvesmot gan jauniešus, gan viņu pedagogus paraudzīties uz to, cik daudzveidīgi un radoši var darboties digitālajā vidē," pauž "Microsoft" vadītāja Baltijā Renāte Strazdiņa.

"Māksla sākas ar mākslinieka ideju, kuru viņš realizē dažādu materiālu un nemateriālu lietu radīšanas procesā, tādēļ mūsdienīga māksla sen vairs neaprobežojas ar tēlniecību, zīmēšanu, vai gleznošanu. Arvien biežāk mākslas pasaulē tiek izmantoti digitālie rīki. Šajā projektā tie ļauj bērniem un jauniešiem domāt, izgudrot un nojaukt robežas starp reālo telpu un digitālo vidi, iepazīstot mākslas formu, kurā "Minecraft" spēles vidi ir iespēja pārvērst laikmetīgās mākslas darbos," atzīst Kaspars Groševs, "Kim?" programmas direktors.