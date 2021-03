Vai tu kādreiz esi bijis Austrālijā? Nē? Un Somijā? Arī nē? Varbūt tas tāpēc, ka šīs valstis nemaz neeksistē un tu neesi viens no aktieriem, kuriem samaksāts, lai viņi uzdotos par somiem, austrāliešiem vai vismaz tādiem, kas šajās vietās pabijuši?

Šajā rakstā uzzināsi:



Kāpēc Krievijai, Japānai un Zviedrijai varētu būt izdevīgi melot par Somijas eksistenci;

Kā sazvērestību fani pamato Austrālijas "izgudrošanu";

Kāpēc Bīlefelde sola miljonu eiro par pierādījumiem, ka tā nemaz neeksistē;

Kā nevainīgs joks var kļūt par pamatu sazvērestību teorijām.

Dzīvojot Covid-19 pandēmijas ēnā, regulāri saskaramies ar dažādām sazvērestības teorijām par jauno koronavīrusu – tas neeksistējot vai arī esot tikai parasta gripa, vai to patiesībā izraisot 5G tehnoloģijas, vai arī tas speciāli radīts, lai "globālā elite" ar vakcīnām cilvēkos ievadītu nanobotus nolūkā sabiedrību kontrolēt. Tas, ka šādos krīzes apstākļos cilvēki arvien vairāk pievēršas šādām teorijām, nav nekas neparasts. Kentas Universitātes sociālās psiholoģijas profesore Kārena Duglasa 2017. gadā pētījumā "Conspiracy theories as part of history: The role of societal crisis situations" skaidro: "Pierādījumi liecina, ka nepatīkamās izjūtas, ko cilvēki piedzīvo krīzēs, – bailes, nenoteiktība, sajūta, ka nespēj kontrolēt situāciju, – stimulē motivāciju rast izskaidrojumus esošajai situācijai." Un sazvērestības teorijas piedāvā šos jau visaptveroši formulētos, gatavos un patēriņam "iepakotos" skaidrojumus par to, kas tad īsti notiek, kāpēc notiek un tieši kurš pie tā ir vainīgs. Tās ļauj ātri mazināt neskaidrību, pat ja piedāvātais un vienkāršotais skaidrojums nebūt ne vienkāršajai situācijai ir pilnīgi greizs. Covid-19 pandēmija nav izņēmums – maldinošas informācijas un dezinformācijas izplatītāju vēstījumi šajā neskaidrībām pilnajā laikā dzirdīgas ausis atrod biežāk nekā parasti.

Var jau dusmoties par to, ka tavs radinieks, paziņa vai kolēģis ir gatavs noticēt apgalvojumiem, ka miljoniem pasaules ārstu, zinātnieku, politiķu un ierēdņu pēc globālās elites pavēles metušies uz vienu roku un kā viens vesels jau gadu slēpj, ka "plāndēmijas" vienīgais nolūks ir ievadīt tevī mikročipu. Taču nav ko brīnīties – cilvēki ir gatavi noticēt arī daudz trakākām lietām, piemēram, ka veselas valstis ir izdomātas un patiesībā nemaz neeksistē. Daļa šo teoriju aizsākās kā joks un tika asprātīgi apspēlēta interneta forumos, taču ar laiku sapulcēja vienkopus nelielu, bet aktīvu cilvēku kopu, kas tam patiesi no sirds tic. Taču kopumā trīs tālāk izklāstītās sazvērestības teorijas gan uztveramas krietni vieglākā garā nekā šobrīd izplatītās sazvērestības teorijas par pandēmiju, kas var maksāt arī cilvēku dzīvības. Mums visiem šajā laikā par ļaunu nenāks deva smieklu.