Starptautiskā pētījumā ieskicē skarbus scenārijus: mājās var nākties sēdēt mēnešiem ilgi

Ja otrdien vēstījām par to, kādi ir iespējamie pozitīvie scenāriji "Covid-19" pandēmijas ierobežošanai, tad šajā publikācijā ieskicējam skaudrāku notikumu attīstības gaitu. Sadarbojoties pētniekiem no Londonas Impērijas koledžas un Pasaules Veselības organizācijas (PVO), 16. martā publicēts pētījums, kurā ieskicēta visai nepatīkami scenāriji, tostarp tas, ka efektīvai vīrusa iegrožošanai var nākties pašlaik daudzās valstīs jau spēkā esošos karantīnas un sociālās distancēšanās pasākumus ievērot krietni ilgāk – dzīve "četrās sienās" var kļūt par realitāti ne uz nedēļām, bet daudziem mēnešiem.

Jaunā koronavīrusa SARS-CoV-2 izraisītās slimības "Covid-19" pandēmija pētījuma autoru ieskatā ir lielākais šāda veida drauds sabiedrības veselībai kopš 1918. gada spāņu gripas uzliesmojuma, kuras dēļ bojā gāja pēc dažādām aplēsēm no 17 līdz pat 50 miljoniem cilvēku. 18. martā aktuālie dati liecina, ka apstiprināto inficēto skaits ir pārsniedzis 200 tūkstošus, bet upuru skaits 8,2 tūkstošus, un vismaz viens saslimšanas gadījums konstatēts jau 146 valstīs.

Pētnieki modelē divas galvenās stratēģijas vīrusa iegrožošanai un no to ieviešanas izrietošās sekas divu valstu gadījumos – ASV un Lielbritānijā –, taču norāda, ka galvenās tendences ir relevantas arī lielākajai daļai citu ekonomiski attīstīto valstu. Pētnieki arī uzreiz uzsver, ka šajos modeļos netika ņemtas vērā katras stratēģijas ekonomiskās izmaksas un ietekme, vien piebilstot, ka neviens no šiem lēmumiem nav viegls.

Modelēšanā tika izmantotas piecas ar medikamentiem vai vakcīnām nesaistītas intervences vai to kombinācijas.

Karantīna mājās, ja jau ir konstatēti slimības simptomi; samazinot saskarsmi ar cilvēkiem ārpus mājsaimniecības par 75% uz nedēļu. Saskarsmes biežums mājsaimniecībā dzīvojošo starpā nemainās. Pieņēmums, ka šos nosacījumus ievēro 70% gadījumu. Pašizolācija mājās pilnīgi visiem mājsaimniecības locekļiem, ja kādam jau ir konstatēti slimības simptomi, uz divām nedēļām. Saskarsme mājinieku starpā šajā laika periodā dubultojas, bet saskarsme ar personām ārpus mājsaimniecības sarūk par 75%. Pieņēmums, ka šos nosacījumus ievēro 50% mājsaimniecību. Sociālā distancēšanās riska grupai – tiem, kas vecāki par 70 gadiem. Par 50% samazinās saskarsme darba vietā, par 75% citur, bet saskarsme mājsaimniecības ietvaros pieaug par 25%. Pieņēmums, ka 75% ievēro šos nosacījumus. Sociālā distancēšanās visas populācijas mērogā. Visa saskarsme ārpus mājsaimniecībām sarūk par 75%, bet turpinās saskarsme skolā. Saskarsme darba vietās sarūk par 25%. Saskarsme mājsaimniecību ietvaros pieaug par 25%. Visu skolu un 75% universitāšu slēgšana. Ģimenēs, kur ir kāds studējošais vai skolnieks, saskarsme mājsaimniecības ietvaros pieaug par 50%, bet saskarsme mājsaimniecībai tuvākās kopienas ietvaros pieaug par 25%.



Modelēšanā pieņemts, ka pirmos divus risinājumus ievieš nākamajā dienā pēc simptomu konstatēšanas, bet pārējie trīs ir valdības līmenī pieņemti lēmumi.

Pirmā stratēģija – daļēja ierobežošana



Pamatideja ierobežošanas stratēģijai ir jaunu inficēšanās gadījumu skaitu iegrožot, bet ne apturēt pavisam.

Mērķis – ar laiku palielināt kolektīvo imunitāti, taču jaunu saslimšanas gadījumu skaitu visu laiku mēģināt kontrolēt, lai nepārslogotu veselības aprūpes sistēmu un būtu iespējams sniegt palīdzību tiem, kam slimība norit smagā formā un kam ir risks nomirt.

Gadījumā, ja nekas netiktu darīts un arī nemainītos indivīdu uzvedība (nereālais scenārijs), pētnieki paredz, ka lielākā mirstība tiktu sasniegta pēc aptuveni trim mēnešiem. Šajā vispesimistiskākajā variantā pie pašreizējām aplēsēm, ka viens inficēts indivīds vidēji inficē 2,5 citus, pandēmijas laikā ASV un Lielbritānijā tiktu inficēts 81% iedzīvotāju. Teritorijas īpatnību un iedzīvotāju vecuma struktūras atšķirību dēļ Lielbritānijā "pīķis" tiktu sasniegts straujāk un mirstība uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju būtu lielāka. Scenārijā, kur nekas netiek darīts, Lielbritānijā "Covid-19" paņemtu vairāk nekā pusmiljonu cilvēku dzīvību, bet ASV – 2,2 miljonus, turklāt šajos skaitļos nav ierēķināts, cik daudz cilvēku mirtu no citām kaitēm tāpēc, ka laikus nesaņemtu palīdzību, veselības aprūpes sistēmai esot maksimāli pārslogotai.

Nekādā veidā nekontrolējot vīrusa izplatību, slimnīcu intensīvās aprūpes nodaļu kapacitāte tiktu pārsniegta jau otrajā aprīļa nedēļā, bet "karstākajā punktā" pieprasījums pārsniegtu piedāvājumu 30 reižu.

Pētnieki norāda, ka ierobežošanas stratēģijas gadījumā, pasākumus ieviešot uz trim mēnešiem, varētu samazināt šo slodzi medicīnas iestādēm par divām trešdaļām, taču tas aizvien nozīmētu veselības aprūpes sistēmas būtisku "pārkaršanu", pieprasījumam vairākkārt pārsniedzot kapacitāti gan ASV, gan Lielbritānijā.

Turklāt, lai šī stratēģija funkcionētu, kritiski svarīgs ierobežojošo pasākumu ieviešanas laiks un uzturēšanas ilgums. Ja tos ievieš pārāk ātri, jauni inficēšanās gadījumi krasi pieaugs uzreiz pēc to atcelšanas, jo nebūs izstrādājusies pietiekama kolektīvā imunitāte. "Ierobežojošo pasākumu ieviešana, apmērs un uzturēšanas periods ir jāsabalansē ļoti uzmanīgi," uzsvērts pētījumā.