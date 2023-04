Startējusi zonde, kas dosies meklēt dzīvības pazīmes Jupitera sistēmā

Piektdien, 14. aprīlī, no kosmodroma Franču Gviānā ceļojumā veiksmīgi devās "Ariana 5" raķete ar Eiropas Kosmosa aģentūras (EKA) zondi JUICE. Šī misija vairākos aspektos ir unikāla. Tostarp JUICE kļūs par pirmo lidaparātu, kas riņķos citas planētas pavadoņa orbītā. Zonde misijas noslēguma fāzē kļūs par Saules sistēmas lielākā mēneša Ganimēda mākslīgo pavadoni.

Sākotnēji starts bija iecerēts ceturtdien, 13. aprīlī, bet tas pārcelts laikapstākļu dēļ – virs kosmodroma bija savilkušies negaisa mākoņi, bija zibens spērienu risks, tāpēc JUICE komanda nolēma lieki neriskēt ar zondi, pie kuras darbs sākts pirms 10 gadiem.

Zondes ceļš līdz gāzu milzim Jupiteram būs visnotaļ sarežģīts un ilgs astoņus gadus. Tas prasīs arī vairākus tā dēvētos gravitācijas manevrus. Tā ir kosmiskā lidaparāta kustības izmainīšana (paātrināšana, palēnināšana, virziena maiņa), izmantojot liela objekta (planētas) gravitāciju. Tas ļauj ātrāk sasniegt galamērķi un procesā arī ekonomēt degvielu.

Lai izdotos visi ieplānotie gravitācijas manevri, vajadzīgs precīzs planētu savstarpējais novietojums. Tāds ir tikai divreiz gadā – aprīlī un septembrī. Turklāt katrā konkrētā dienā starta logs ir tikai viena sekunde. Ar otro piegājienu "Ariane 5" dzinēji iedārdējās, precīzi laikā paceļot dārgo zondi no starta platformas.

Another view of @ariane5 #VA260 liftoff and ascent. For real-time mission updates, follow @Arianespace and @ESA_JUICE 👍 pic.twitter.com/1YCuYhPr2h