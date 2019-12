Strukturētais ūdens: zinātne vai muļķības?

Dzēriens, kas veldzē ne tikai miesu, bet arī garu. No dabas nācis, bet cilvēka uzlabots un padarīts pārāks par citiem šķidrumiem. Nē, te nav runa par dievu dziru vīnu vai no miežu iesala brūvētajiem atspirdzinājumiem, bet gan ūdeni. Ne jau kuru katru, bet strukturēto jeb ūdeni "ar atmiņu". Tas uzlabojot koncentrēšanās spēju, nostiprinot imūnsistēmu, palīdzot organismam atbrīvoties no dažādiem "draņķiem" un galu galā pēc enerģiski aizvadītas dienas – palīdzot arī aizmigt. To, cik šajos apgalvojumos zinātnisku faktu, bet cik, tautas valodā runājot, "ūdens", "Campus" devās noskaidrot pie fizikas zinātņu doktores no Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta Virgīnijas Vītolas un Rīgas Stradiņa univeristātes Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas klīnikas virsārsta Artūra Utināna.

Haotiskais un "sakārtotais" ūdens



Tā dēvētā strukturētā ūdens ražotāju vietnēs un veidotajos videomateriālos detalizēti skaidrots, kā tad šis process notiek. Izmantojot no zinātnes aizgūtu terminu savirknējumus, reizēm arī dažnedažādas formulas un datus, potenciālajam klientam tiek skaidrots, kā no parasta dziļurbuma vai jebkādā citā veidā iegūta ūdens ar dažādām "virpuļošanām", kas it kā veiktas miljardiem reižu, spiediena maiņām, magnētiem un citiem paņēmieniem ūdenim tiekot dzēstas negatīvās ūdens frekvences, lai sagatavotu to pozitīvo frekvenču uzņemšanai.

Viens no priekšnosacījumiem – ūdenim no "haotiska" jākļūst par "organizētu", proti, strukturētu. Te viens piemērs, kā daļu procesa savā vietnē skaidro kāds Latvijas strukturētā ūdens ražotājs: "Iepriekšējos posmos tiek izdzēstas nelabvēlīgās frekvences. Lielie klasteri, kas sastāv no ~700 molekulām, tiek sadalīti mikro klasteros, kuri sastāv tikai no 4-8 molekulām. Ūdens tiek sagatavots jaunu, pozitīvu frekvenču uzņemšanai." Ko par to saka fiziķe Virgīnija Vītola (attēlā)?

Foto: LETA

"Ūdens molekulas sastāvā ir divi ūdeņraža atomi un viens skābekļa atoms. Ūdens molekula ir polāra. Proti, lai gan kopā neitrāla, tai ir nodalāmi poli – elektroni ūdens molekulā izkārtojas tā, ka "ūdeņraža gals" ir pozitīvāks, bet "skābekļa gals" ir negatīvāks. Šī ir īpašība, kas arī lielā mērā atbild par daudzām ūdens īpašībām – formu, kādu tas ieņem sasalstot, tā spējām šķīdināt, mijiedarbību starp molekulām un citām. Šo polu dēļ ūdens molekulas arī sadarbojas savā starpā – molekulu pozitīvie poli pievelk negatīvos, tādējādi ir iespējams, ka vairākas molekulas ir savstarpēji ar vājiem spēkiem saistītas.

Bet šeit jāņem vērā viena lieta – jebkurā temperatūrā, kas augstāka par absolūto nulli (-273,15 grādiem pēc Celsija) pastāv haotiska molekulu kustība. Jo augstāka temperatūra, jo ātrāk kustas molekulas. Tātad, ja divas vai vairāk molekulas savstarpēji ir izveidojušas "apvienību", pievelkot viena otru ar elektrostatiskiem spēkiem, pēc īsa mirkļa molekulas jau būs aizkustējušās viena no otras projām, veidojot jau jaunas "apvienības". Šis fakts arī nosaka to, ka ūdens strukturēšana, kas nozīmētu kādā konkrētā veidā sakārtotas ūdens molekulas, nav iespējama. Molekulas varam pagriezt vai pakustināt, piemēram, elektriskā laukā, bet tiklīdz lauks tiks noņemts, sāksies molekulu haotiskā pārkārtošanās un pēc dažiem mirkļiem ūdens būs tieši tāds pats, kā bija pirms tam.