'Tā bija vilšanās' – 'Lego' atmet ieceri ražot klucīšus no pārstrādātas PET plastmasas

Pasaulē viens no lielākajiem rotaļlietu ražotājiem "Lego" pārtrauc vairākus gadus ilgušos eksperimentus ar pārstrādāto PET plastmasu jeb RPET. Klucīšu ražošana no izejvielas, no kuras tiek izgatavotas arī dzērienu pudeles, neattaisnoja uzņēmuma cerības gan saistībā ar produkta kvalitāti, gan ar ilgtspējas mērķiem, vēsta "Financial Times". "Tā bija vilšanās," izdevumam atzina Tims Brukss, kas kompānijā atbild par ilgtspējas principu ieviešanu. Kompānija gan nav atteikusies no mērķiem savu biznesu padarīt "zaļāku", vien uzsver – RPET izmantošana izrādījās strupceļš.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pirms vairākiem gadiem rotaļlietu ražotājs sāka eksperimentus, lai aizvietotu ABS (akrilnitrila butadiēna stirēna) plastmasu, kuras sastāvā tostarp ir arī naftas produkti. Apmēram 80% "Lego" produktu tiek izmantota tieši šī plastmasa, un šobrīd viena kilograma ABS saražošanai jāpatērē apmēram divi kilogrami benzīna. Pārstrādāts polietilēntereftalāts jeb PET tomēr neizrādījās glābējs.

"Sākumā domājām, ka būs vieglāk atrast kādu brīnummateriālu, kas atrisinātu ilgtspējas jautājumus. Taču izskatās, ka šāda materiāla nav. Izmēģinājām simtiem un simtiem materiālu, un mums neizdevās atrast vēlamo," izdevumam "Financial Times" atzīst kompānijas vadītājs Nilss Kristiansenss.

Pirmkārt, no RPET izgatavotajiem klucīšiem nebija vēlamo īpašību, lai saglabātu nemainīgu "Lego" produkcijas kvalitāti. No ABS ražotās detaļas ir stingras, labi iztur nodilumu un ir ar īpašībām, kas ļauj klucīšus viegli savienot kopā un atkal izjaukt. Tims Brukss norādīja, ka RPET bija daudz mīkstāks materiāls, tāpēc vajadzēja vairāk piedevu un jaunus ražošanas procesus, kā arī patērēt vairāk enerģijas plastmasas apstrādei, lai sasniegtu vēlamās materiāla īpašības.

Tas bija kā mēģināt velosipēdu izgatavot no koka, ne no tērauda, salīdzināja Brukss.

Otrkārt, plaši pārejot uz detaļu ražošanu no jaunas izejvielas, būtu jāpārbūvē visas ražošanas līnijas. "Mums rūpnīcās nāktos mainīt visu, un tādējādi oglekļa pēdas nospiedums beigās izrādītos vēl augstāks," apgalvoja Brukss un piebilda: "Tā bija vilšanās."

Taču kompānija solās neatteikties no "zaļākas" saimniekošanas mērķiem kā tādiem. Tos vienkārši nākšoties piezemēt. Ja neskaita tādus viegli ieviešamus uzlabojumus kā detaļu iepakošana dabai draudzīgāku materiālu maisiņos, tad "Lego" apgalvo, ka cītīgi strādās, lai pašu ABS plastmasas ražošanu padarītu ekoloģiskāku, pārskatot katru ražošanas posmu un izmantoto izejvielu. Ar laiku tikšot palielināts pārstrādātu izejvielu īpatsvars arī ABS ražošanas procesā. "Tas nebūs tā, ka kļūsim par 100% ilgtspējīgi dienas laikā, taču pakāpeniski vairāk izmantosim pārstrādātus vai biomateriālus. Tuvākajā laikā tie varbūt būs 50%, varbūt 30% vai 70%," nekonkrētas prognozes "Financial Times" piedāvā Kristiansens.

Mērķis gan paliekot – līdz 2032. gadam produkcija tikšot ražota tikai no ilgtspējīgiem materiāliem. Tiesa, te atkal jautājums – ko kurš interpretē kā ilgtspējīgu. Biznesa un dabas aizsardzības pusei par šo viedokļi bieži nesakrīt. Tāpat "Lego" apņemas līdz 2032. gadam par 37% samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas salīdzinājumā ar 2019. gada rādītājiem.