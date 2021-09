Lai nu ar ko, bet ar mediju uzmanības piesaisti Īlonam Maskam problēmu nav (nedaudz amizanti to pieminēt pirmajā rindiņā rakstā par Īlonu Masku). Tieši šādu mērķi – noķert un novirzīt sev vēlamā gultnē mediju uzmanību – daži tehnoloģiju eksperti piedēvējuši Īlona Maska izgājienam 20. augustā notikušajā ikgadējā "Tesla AI Day" pasākumā.



Proti, pēc tam, kad elektroniskās mūzikas pavadījumā uz skatuves dažas minūtes bija izdejojies futūristiska paskata elastāna kostīmā ietērpts cilvēks, Masks paziņoja, ka "Tesla" strādā pie humanoīda robota, kas iecerēts kā vieds palīgs mūsu ikdienas gaitās, un prototipu solīja jau nākamgad. Daļa priecājās, ka "nākotne jau ir klāt", daļa to nodēvēja par pārsteidzīgu solījumu un kārtējo Maska ekscentrisko joku, daži savukārt uzskata, ka tas bija apzināts dūmu aizsegs, lai novērstu uzmanību no regulatoru pastiprinātās uzmanības saistībā ar "Teslas" spēkratu autopilota tehnoloģiju drošumu. Ar Masku un viņa nodomiem bieži vien skaidri neko zināt nevar. Taču tas, ko varam darīt, – pajautāt ekspertiem, cik tālu šobrīd ir tikušas humanoīdu robotu un ar mākslīgo intelektu aprīkotu robotu tehnoloģijas kopumā. Cik tālu līdz tam, lai "teslaboti" kļūtu par mūsu ikdienas sastāvdaļu, ne tikai sapņiem vizionāru prātos vai iestudētiem priekšnesumiem tehnoloģiju konferencēs.

Tāds, lai var aizbēgt

Vairumam "Tesla" saistās ar elektrodzinēju automašīnām, proti, ja mēs jautātu, kas ir "Tesla", liela daļa cilvēku atbildētu, ka tas ir automobiļu ražotājs. Taču jomas speciālisti biežāk nekā "vidējais pilsonis" norāda – patiesībā "Tesla" ir robotikas un mākslīgā intelekta kompānija, kas ražo arī automašīnas. To pašu saka arī Masks. "Teslas" spēkrati faktiski ir pusautonomi roboti uz riteņiem. 20. augustā notikušajā pasākumā pēc tam, kad pa skatuvi bija izdancojies kostīmā tērptais "robots", Masks izteicās – tā kā "Teslai" ir labas iestrādes gan bateriju, gan dažādu izpildmehānismu, gan arī mākslīgā intelekta jomā, strādājot ar automašīnām, "savā ziņā ir diezgan loģiski to visu ietērpt arī humanoīdā veidolā".

Kas tad iecerēts? Prezentācijas infografikā redzams skaista dizaina humanoīds, kas ir augumā nedaudz virs 1,7 metriem un sver aptuveni 57 kilogramus. "Tesla Bot" ir palīgs darbam cilvēku apdzīvotā vidē, lai izslēgtu no mūsu ikdienas bīstamus, monotonus un garlaicīgus uzdevumus. Tas spētu panest aptuveni 20 kilogramus smagu kravu, izstieptā rokā noturēt ap 4,5 kilogramiem. No zemes robots spētu pacelt pat vairāk, nekā sver pats, – 68 kilogramus. Lai to visu panāktu, tam būtu vismaz 40 izpildmehānismi (aktuatori) – pa 12 kājās, rokās un plaukstās, kā arī pa diviem korpusā un kakla daļā. Prototips varētu būt gatavs jau nākamgad.

"Pamatā nākotnē fizisks darbs būs izvēle. Ja tu gribēsi veikt fizisku darbu, tu to varēsi, bet tas nebūs nepieciešams," prezentācijā savu redzējumu ieskicēja Masks.