'Taurenīši', tievēšanas jostas un citi triki 'riepas' nomešanai – zinātne vai muļķības?

"Viss ķermenis darbojas vienoti. Attiecīgi, ja tev zudīs tauku masa, tas notiks tur, kur notiks, un, visticamāk, cilvēki paši zina, kur tas ir. Katram tas atšķiras. Noteikti esat redzējuši sievietes, kurām ir garas, slaidas kājas, bet ap vēderu ir mazliet vairāk tauku, un otrādi. Tā arī būs – sievietēm, kurām ir garas un slaidas kājas, tieši kājas būs pirmās (kur pazudīs tauki), bet no vēdera nomest būs grūtāk. Viņa noteikti gribētu, lai kājas paliek tādas, kādas ir, bet nomest tieši vēdera taukus, taču ģenētiski tur vairāk uzkrājas tauki. Lēnām tauki ies nost visur," klāsta Ciekure.

Foto: Shutterstock

Ja gribam atbrīvoties no liekajiem taukiem, jāstrādā kompleksi. Nav jēgas tikai taisīt "presītes". "Tas neko nedod. Veicot vingrinājumu, tu uztrenē muskuli, un tie tauki paliek pa virsu. Ja to ir daudz, muskuli neredzēs, ja tauku maz, muskuli redzēs. Visiem cilvēkiem ir "presīte", bet, jo vairāk tauku pa virsu, jo mazāk to redz."

Tāpat visai nejēdzīgi ir arī savulaik TV veikalos reklamētie "taurenīši", kuru ražotāji solīja uztrenēt muskuļus, lietotājam pašam nepiepūloties. "Tas ir briesmīgs objekts!" smejas trenere.

Vai bija slikts treniņš, ja reiz nesvīsti?

Ja runājam par pieminēto plēves vai "saunas jostas" tīšanu ap vidukli, mēģinām saprast šīs metodes piekopēju argumentāciju. "Es domāju, ka tas rodas no tā, ka daudziem cilvēkiem ir sajūta – jo tu treniņā vairāk svīsti, jo efektīvāks ir treniņš. Ja tu neesi aizelsies, nemirsti un neesi pilnīgi slapjš, tavs treniņš nekam neder. Ja esi pilnīgi slapjš, tad atkal šķiet, ka baigi labi. Ja tu neesi pilnīgi slapjš, tad ietinies plēvē un, loģiski, diezgan daudz svīsti," skaidro trenere un piebilst, ka tāpēc daži cilvēki varētu domāt, ka nu treniņš bijis efektīvāks.

Un kā ir ar svīšanu un treniņa efektivitāti? Vai ir kāda korelācija?

"Svīstot tu zaudē ūdeni un minerālus. Ja tu izsvīsti ļoti daudz ūdens, uzkāpjot uz svariem, būsi vieglāks, bet tas nenozīmē, ka tev būs mazāka "riepa". Tu vienkārši būsi pamatīgi dehidrējies. Man bija sieviete, kas prasīja: "Kā es varu ļoti, ļoti ātri nomest divus kilogramus?" Es teicu: "Divas dienas nedzer ūdeni. Bet, nopietni, nevar ļoti, ļoti ātri nomest divus kilogramus," uzsver Ciekure.

Tauku dedzināšanas zonas – vai iedarbīgas?

Vai specifiskie pulsa diapazoni, tā dēvētās "tauku dedzināšanas pulsa zonas", ir iedarbīga metode, lai zaudētu svaru? Proti, vai, fiziskās aktivitātes laikā turot pulsu konkrētā diapazonā, tauki tiek sadedzināti ātrāk nekā tad, ja pulss ir citā diapazonā?

"Atkarībā no nodarbes un vingrinājuma ilguma ķermenis enerģijai izmanto dažādus avotus. Ja vajag ļoti ātri, pietiek ar cukuru. Tad, kad pēc kāda laika ogļhidrāti ir beigušies, bet aizvien vajag enerģiju, organisms to ņem no taukiem, bet tas notiek pēc ilga laika, jo tauki nav primārais. Kad iztērē visu, tikai tad organisms ņem enerģiju no taukiem. Tāpēc pulsa zona ir aptuveni tāda, kādu var dabūt vieglākā (bet ilgstošā) treniņā, piemēram, staigājot. Ja skrien un pulss ir augstāks, tas nenozīmē, ka tu netērē kalorijas un nevarētu zaudēt taukus, bet vienkārši tas ir grūti un to nevar darīt ilgi. Iedomājies: stundu skriet ar maksimālo pulsu – "aiziesi ar sirdi"."

Foto: Shutterstock

Vingrinājumi ar augstu pulsu ir vairāk noderīgi tam, lai trenētu sirdi, trenētu elpošanu. Ja gribas tīri dedzināt taukus, var vienkārši iet uz celiņa, dabūt tādu pulsu, ka tu pat vari runāt ar cilvēku blakus.