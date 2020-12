Tautas medicīna un vēzis: noziedzīgi maldi par dzeramo sodu

Katru gadu aptuveni 11 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju izdzird diagnozi "vēzis". Tas ir brīdis, kad dzīve sadalās uz "pirms" un "pēc". Par laimi, vēzis ne vienmēr nozīmē nāves spriedumu. Lai to sekmīgi izārstētu, ir nepieciešama agrīna diagnostika, progresīvas ārstēšanas metodes, jaunākās paaudzes zāles un laba ārsta-pacienta sadarbība. Svarīgi ir arī saprast, ka vēzis nav viena, vienota saslimšana – slimībai ir daudz izpausmju un seju, tāpēc katram ļaundabīgajam audzējām, atkarībā no veida un lokalizācijas, ir nepieciešama sava pieeja un īpaša terapija. Taču par šīm terapijām informē vien ārsti, un, iespējams, kādas veselības aprūpes iestādes mājaslapa un bukleti. Interneta informācijas telpa savukārt ir pilna ar cita veida padomiem – tautas medicīnas un šaubīgo līdzekļu ieteikumiem. Viens no tādiem līdzekļiem ir soda.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Sodu par brīnumlīdzekli pasludina vairāki mediji, interneta forumi un arī influenceri "Instagram" platformā. Izrādās, eksistē vesela sodas terapija, kuras autors esot kāds itāļu ārsts. Viena lieta gan tiek noklusēta – šis ārsts jau kādu laiku atrodas ieslodzījumā par nelegālu un kaitniecisku medicīnas praksi.

Aplamas teorijas un ieteikumi

Ideja par to, ka dzeramā soda jeb nātrija bikarbonāts iznīcina vēža šūnas, ir dzimusi itāļu ģimenes ārsta Tulio Simončīni (Tullio Simoncini) prātā. Lai arī pats kungs apgalvo, ka ir onkologs, nekādi pierādījumi tam nav atrodami. No ārsta idejām un izteikumiem ir kategoriski norobežojušies viņa kolēģi. Kāpēc?

Viņš piedāvā absolūti neiespējamu izskaidrojumu vēža rašanās cēloņiem, apgalvojot, ka vēzis patiesībā ir… sēnīte. Tāda pati sēnīte, kā, piemēram, pelējums vai nagu sēnīte.