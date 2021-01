Tramps pret faktiem un veselo saprātu – piecas reizes, kad Tramps bija pretrunā zinātnei

Trešdienas vakarā ap pulksten 19 pēc Latvijas laika ASV prezidenta amatā tiks inaugurēts Džo Baidens, tādējādi noslēgsies, iespējams, dažās pēdējās desmitgadēs viena no skandāliem bagātākajām prezidentūrām – Donalda Trampa administrācijas laiks. Pirms kandidēšanas, gan priekšvēlēšanu laikā 2016. gadā, gan savas prezidentūras laikā, gan arī 2020. gada kampaņā jau pandēmijas pārņemtajā pasaulē Tramps nekad nekautrējās no sava viedokļa paušanas, turklāt bieži vien darīja to apgalvojuma formā un ar vislielāko pašpārliecinātību. Pat tad, ja lielākā daļa zinātnieku bija pilnīgi pretējās domās. Atskatāmies uz piecām reizēm, kad Trampam nepavisam nebija pa ceļam ar zinātni un reizēm vienkārši pašsaprotamām lietām.

Globālā sasilšana kā ķīniešu sazvērestība



Klimata pārmaiņu jautājums bija viens no centrālajiem aspektiem. Tramps par klimata pārmaiņām ir teicis daudz ko. Nodēvējis tās gan par būtisku problēmjautājumu, gan par mistiku, viltus problēmu vai vispār neeksistējošu lietu, gan arī par… jā – Ķīnas rūpīgi izplānotu un īstenotu sazvērestību, lai grautu ASV ekonomiku. Kopumā var teikt, ka viņa nostāja bijusi pretrunu pārbagāta.

BBC, atskatoties uz Trampa nostāju klimata pārmaiņu un globālās sasilšanas jautājumos, atgādina – vēl pirms nedaudz vairāk kā desmit gadiem – 2009. gadā – Tramps pat bijis viens no tiem biznesmeņiem, kas parakstījis "New York Times" publicētu reklāmrakstu, kurā pausts atbalsts ar likumdošanu atbalstītai cīņai pret straujākām klimata pārmaiņām. "Ja mēs nerīkosimies uzreiz, ir zinātniski nenoliedzams fakts, ka būs katastrofiskas un neatgriezeniskas sekas cilvēcei un mūsu planētai," toreiz vēstīja publikācija, zem kuras ir arī Trampa paraksts.

Pēc dažiem gadiem Trampa domas jau bija pavisam citas. 2012. gadā viņš nāca klajā ar visai grandiozu apgalvojumu, ka klimata pārmaiņas radījusi "Ķīna, lai padarītu ASV ražošanu nekonkurētspējīgu". Vēlāk, kad viņš par šo paziņojumu "izsaukts uz skatuves", Tramps apgalvojis, ka tas esot bijis joks.

Arī priekšvēlēšanu laikā Tramps uzsvēra, kā naudas atvēlēšana klimata pārmaiņu iegrožošanai un dažādu nosacījumu, ierobežojumu ievērošana ražošanas sektoram, transporta sektoram utt. liedz ASV atkal padarīt diženu, kas arī rezultējās klimata pārmaiņu noliedzēju virzīšanā dažādos amatos, kas tieši saistīti ar vides jautājumiem. Tāpat ar Trampa gādību ASV izstājās no Parīzes klimata vienošanās.

Protams, klimata pārmaiņu noliegšana nav Trampa jaunieviesums un nekas unikāls Republikāņu partijas pārstāvju aprindās, kā "Delfi" norāda ASV politikas pētnieks Mārtiņš Hiršs.

"Tramps ir saistīts ar plašu klāstu melu, maldu un pat sazvērestību ienešanu ASV politikā, bet klimata pārmaiņu noliegšana ASV eksistē jau ilgi pirms Trampa prezidentūras. Republikāņu partija pēdējās desmitgadēs ir atbalstījusi lielos biznesus, līdz ar to noliegusi klimata pārmaiņas. Ja klimata pārmaiņas eksistē, tas nozīmē, ka jāierobežo rūpniecības radītie videi kaitīgie izmeši, kas padārdzinātu rūpniecības izmaksas. Konservatīvie noliedz klimata pārmaiņas, jo tas nozīmētu plašu, progresīvu pārmaiņu veikšanu sabiedrībā, kam konservatīvie pretojas ne tikai ASV," bilst Hiršs un piebilst, ka vēl viens aspekts ir arī "Trampa vēlme sistemātiski atcelt visus Baraka Obamas pieņemtos lēmumus, tai skaitā izstāties no Parīzes klimata vienošanās."

Savukārt pēdējos gados Trampa domas atkal svārstījās kaut kur ap "kaut kādas pārmaiņas varbūt eksistē" viedokli.

"Man nešķiet, ka tas ir izdomājums. Es domāju, ka droši vien ir kaut kāda atšķirība, bet nezinu, vai tā ir cilvēku darbības izraisīta. Nevēlos tam atvēlēt triljonus un triljonus dolāru," Tramps 2018. gadā pauda intervijā raidorganizācijai CBS.

Tāpat dažos vēlākos paziņojumos Tramps šo problēmu sašaurinājis līdz izpratnei "tīrs gaiss un ūdens", paužot: "Klimata pārmaiņas man ir ļoti svarīgs jautājums. Esmu dzīves laikā daudz izteicies par ietekmi uz vidi, un man ir ļoti, ļoti svarīgs kristāldzidrs, tīrs ūdens un tīrs gaiss."

Vairāki eksperti un politisko norišu komentētāji norādījuši, ka Trampam īsti nav izpratnes par globālo klimata pārmaiņu jautājumu – viņš to bieži sašaurina līdz jautājumam par piesārņojumu vai nelaiž garām katru aukstuma vilni kā iespēju paironizēt, "kur tad ir tā globālā sasilšana?", jaucot vienā katlā klimatu ar laikapstākļiem.

"Viņš īsti nesaprot, ko nozīmē klimata pārmaiņas," BBC Trampa nekonsekventos prātojumus komentēja vides likumdošanas eksperts un profesors Kolumbijas Universitātē Maikls Džerards.

Turpretī zinātniskajā kopienā pārsvarā šajā jautājumā valda konsenss – klimata pārmaiņas ir īstas, tās notiek strauji un šobrīd, un viens no ļoti būtiskiem faktoriem ir antropogēnā jeb cilvēku darbība un tās sekas.