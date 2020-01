Tumšā enerģija aizvien mistērija: vai Šveices fiziķe ir uz pareizā risinājuma ceļa?

Viens no fundamentāliem jautājumiem, kas aizvien nodarbina fiziķu prātus, ir jautājums par to, kāpēc Visums izplešas, turklāt arvien ātrāk un ātrāk. Kāpēc tā notiek, ja zināmie fizikas likumi paredz, ka gravitācijai būtu ar laiku izplešanās jāpalēnina. Lai izskaidrotu šos novērojumus, tika ieviests "mistiskais" spēks, kuram tika dots ne mazāk mistisks nosaukums – tumšā enerģija. Pagaidām gan par tumšo enerģiju, kas, pēc zinātnieku aplēsēm, veido lielāko daļu Visuma, aptuveni 70 procentus, neko daudz nezinām. Šveices fiziķe Klaudia de Rama, kura šobrīd ir profesore Londonas Impērijas koledžā, varētu izrādīties tā, kurai izdevies viest skaidrību, vēsta "The Guardian".

Profesore strādā pie teorijas, kurai vēl jāgaida uz empīriskiem pierādījumiem, kas paredz būtiskas izmaiņas Alberta Einšteina relativitātes teorijā. Proti, De Ramas teorija, kura tiek dēvēta par "masīvās gravitācijas teoriju", varētu palīdzēt izskaidrot, kāpēc Visums izplešas arvien ātrāk.

Einšteina modelī hipotētiskām (eksperimentāli vēl nenovērotām) daļiņām – gravitoniem – pašiem nav masas. Gravitoni pārnes gravitācijas spēku starp visām Visuma daļiņām, arī pašiem gravitoniem, un arī gravitācijas darbības attālums ir neierobežots. De Ramas teorijā gravitoniem ir masa, un lielos attālumos gravitācija kļūst vājāka, proti, tai ir ierobežots darbības attālums. Tas varētu izskaidrot, kāpēc Visuma izplešanās ātrums nesamazinās.