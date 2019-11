Uzņēmumu iesaiste ir būtiska eksakto priekšmetu popularizēšanā

No valsts puses skolotājus vajadzētu vairāk gatavot, vairāk iesaistīt. Skolotāji nebaidās no pārmaiņām. Viņi baidās no pārmaiņām, par kurām nav savlaicīgi komunicēts, baidās no tā, ka trīs mēnešu laikā pēkšņi kaut kas būs jāmaina.

Kā matemātiku padarīt skolēnam "garšīgāku"?

Tur ļoti var palīdzēt uzņēmumi. Viens no mūsu dibinātājiem ir "Accenture", un nesen izstrādājām lekciju matemātikā. Prasījām darbiniekiem, ko viņi ikdienā izmanto no vidusskolas laikā apgūtā. Viens no tematiem bija matemātiskie izteikumi.