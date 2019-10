Vai atklāsim citus Visumus? Astronoms Vilks par kosmosu un Nobela prēmiju fizikā

Šī gada Nobela prēmija fizikā piešķirta trim zinātniekiem par atklājumiem kosmoloģijā, kas sniedz jaunu sapratni par Visuma struktūru un vēsturi. Vairāk par zinātnieku ieguldījumu, atklājumiem un Visumu stāsta Latvijas Universitātes (LU) Astronomijas institūta pētnieks Ilgonis Vilks.

Nobela prēmija fizikā – kā astronomi to šogad nopelnīja?

Par pirmo Nobela prēmijas daļu, kas ir piešķirta Džeimsam Pīblsam, pastāstīt ir grūtāk, jo tie ir sarežģīti teorētiskie pētījumi. Tie attiecās uz to, kā Visums pašā sākumā radās un kas notika pēc tam. Piemēram, zinātnieki 20. gadsimta 60. gados sāka spriest par to, ka Visums sākumā bijis karsts, pēc tam izpleties un atdzisis, un jau spēja izrēķināt, kādi ir sagaidāmie ķīmiskie elementi, un kādas būs to masas attiecības. Pīblss jau tajā laikā sāka piedalīties šajos darbos. 1964. gadā viņš bija tajā grupā, kas paredzēja, ka šajā Visuma izplešanās procesā vienā brīdī jābūt kosmiskajam mikroviļņu fonam, kas ir tāds kā nospiedums vai nosacīts Visuma attēls no tiem ļoti senajiem laikiem, kad Visuma vecums bija tikai nepilns miljons gadu. Šobrīd, kā zināms, Visuma vecums ir 14 miljardi gadu. Tas bija kā svarīgs paredzējums, kas eksperimentāli pavisam drīz apstiprinājās.

Pīblss vēl ir sadarbojies ar dažādiem zinātniekiem, tai skaitā ar krievu zinātniekiem, neskatoties uz auksto karu un dzelzs priekškaru. Zinātnei robežu nav. Viņš attīstīja idejas par to, kādām jābūt kosmiskā mikroviļņu fona starojuma īpašībām, ka tajā jābūt arī tādām pavisam niecīgām neviendabībām, kas arī tika paredzēts pirms tam un praktiski atklāts.

Kāpēc kosmiskais mikroviļņu starojums ir tik īpašs?

Izrādās, ka pētot, cik neviendabības mazas vai lielas, izdevās paredzēt, ka Visumā redzamā viela nav visa tā viela, kurai tur vajadzētu būt. Jābūt neredzamai jeb tumšajai matērijai, kā to sauc mūsdienās, un vēl kaut kam, kas mūsdienās nosaukts par tumšo enerģiju. Pīblss varbūt nav pats galvenais kosmologs, bet viņš visos šajos zinātnes attīstības posmos ir darbojies. Ļoti sekmīgi un radoši daudz ko ir paredzējis, kas pēc tam piepildījies. Viņš pats vēl minējis, ka tas viņam ir par mūža darbu un ieguldījumu. Pēc būtības tā tas arī ir. Viņš no 1965. gada līdz pat 1995. gadam jeb 30 gadus ir ļoti veiksmīgi darbojies astronomijā.

Ar kādām metodēm to ir iespējams izpētīt?

Pīblss ir teorētiķis. Iztēlosimies, ka viņš saka: "Pēc mūsu aprēķiniem, jābūt tādiem un tādiem rezultātiem." Pēc tam fiziķi un astronomi veic mērījumus, un bieži izrādās, ka tie apstiprinās – teorētiskie priekšstati ir pareizi un pakāpeniski attīstās. Ķā to var izpētīt? Ja agrāk to darīja ar atsevišķiem radioteleskopiem no Zemes, tad mūsdienās labākais veids ir pavadoņi, kas ir kosmosā. Tādi ir bijuši trīs. Bija COBE, WMAP un "Planck" pavadonis – tas nosaukts zinātnieka fiziķa Maksa Planka vārdā. Ar šiem trim pavadoņiem kosmisko mikroviļņu fonu mērīja arvien precīzāk. Apmēram 30 gadu laikā, līdz apmēram pagājušā gadsimta beigām, jau bija teorija pamatīgi attīstījusies, un daudzi eksperimenti bija to apstiprinājuši.

Mūsdienās nāca arī pārsteigums, ka Visums paātrināti izplešas. Par šo atklājumu Nobela prēmija iedota 2011. gadā. Bet arī šajā jomā darbojās Pīblss – viņš izteica ideju, ka tur jābūt tādai tumšai enerģijai, kas šo izplešanās procesu varētu virzīt.

Un par teorētisko pētījumu – kas notika pēc Lielā Sprādziena?

Patiesībā daudzi cilvēki to tā arī uztver – kā tādu teoriju. Bet es gribu uzsvērt, ka teorijas posmos ir ļoti daudz eksperimentālu pierādījumu, daudzas teorētiķu hipotēzes ir arī apstiprinājušās. Tātad, kad radās kosmiskais mikroviļņu starojums, Visums izplešoties bija atdzisis līdz aptuveni 4000 grādu temperatūrai. Tā joprojām ir ļoti karsta plazma. Apmēram tikpat karsta kā uz Saules virsmas. Tādos apstākļos atsevišķi vēl lidoja atomu veidojošās sastāvdaļas – protoni un elektroni. Tie vēl nebija apvienojušies. Brīdī, kad temperatūra nokritās zem nosacīta sliekšņa, protoni sāka apvienoties ar elektroniem un izveidojās ūdeņraža atomi – kaut kas jau saprotamāks un cilvēkam pazīstamāks. Un papildus mainījās gāzes īpašības – tā kļuva caurspīdīga.