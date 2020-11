Vnukovas lidostā no lidmašīnas trapa līdz augsta ranga viesiem izritināts paklājs. Pa to, brīžam smaidot no auss līdz ausij, sagaidītājus sveikt brašā solī dodas stalts virsnieks. Viņam tikai nupat ar īpašu pavēli piešķirta majora pakāpe. Ir 14. aprīlis, un vispirms lidostā, bet pēc tam arī Sarkanajā laukumā pūlis sveic Juriju Gagarinu – kosmonautu, kurš divas dienas iepriekš pirmoreiz vēsturē apriņķoja Zemi. Taču ne visi tā domā.

Par spīti ticamu pierādījumu trūkumam, arī pēc teju 70 gadiem aizvien ir dzīvas sazvērestības teorijas par zudušajiem kosmonautiem – dažs kā rēgs savā metāliskajā kapā jau gadu desmitiem lidojot nezināmā virzienā kosmosā, dažs esot gājis bojā Zemes orbītā vēl pirms Gagarina, bet kādam pat izdevies atgriezties, taču neglaimojošā manierē, un kompartija viņa panākumus no vēstures dzēsusi, dodot godu tikai Gagarinam. Lai arī tikai sazvērestības teorijas, versijas par kosmonautiem-rēgiem aizvien ir aizraujošs temats ar dažu labu spoku stāsta elementu.