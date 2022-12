Vai iespējams dāvināt nesavtīgi – 'Zinātne vai muļķības' svētku epizode

"Tur ir tas dāvanas paradokss. Antropologi par to vienmēr bijuši fascinēti, ka dāvanas tiek dotas tā, it kā tās būtu brīvprātīgas. Tajā pašā laikā visas puses apzinās to, ka ir sankcijas gan par to, ka nedosi dāvanas, gan par to, ka atraidīsi dāvanas. Tur ir daudz obligāto lietu, kuras atceļ ideju par to, ka tā ir brīva."

Taču runa ir tieši par dāvanām. Tas nenozīmē, ka nevar būt citas sfēras, kurās nav par katru saņemto lietu obligāti kaut kas jādod pretī.

Dāvana kā slogs





Dāvanas lomas un uzdevumi var būt dažādi. To var uzskatīt kā piedāvājumu veidot attiecības, un reizēm tam var būt arī negatīvi aspekti. Sedlenieks min inuītu teicienu, ka suņus par suņiem padara ar pātagu, bet vergus par vergiem – ar dāvanām. "Tāpēc ir šī dīvainā sajūta, kad kāds tev dod dāvanu. Īpaši ja tā ir ļoti vērtīga. Saņemot vērtīgu dāvanu, kuru tu nekad nevarēsi atmaksāt, būtībā visu mūžu paliec parādā." Vai no dāvanas drīkst atteikties? Antropoloģijas klasiķis Marsels Moss ir teicis, ka dāvanas noraidīšana principā ir kara pieteikums, atgādina Sedlenieks. To var darīt, bet tas vienmēr būs saistīts ar problemātisku emocionālu reakciju, zināmām sankcijām.

Putniece papildina, ka no psihoterapeitu skatpunkta cilvēkam nav pienākums pieņemt dāvanu un nav pienākums kaut ko darīt, bet ar vienu nosacījumu. "Tad, ja es atsakos, man jāsaprot, kādas tam būs sekas. Vai un cik lielā mērā es spēju uzņemties atbildību par sekām, piemēram, ja dāvinātājs būs vīlies, aizvainots, dusmīgs."

Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

Došanas un dāvināšanas process ir sarežģīts, un motivācijas – ļoti dažādas. Patiešām var būt arī tā, ka dāvinu tikai ar mērķi kaut ko dabūt pretī. Tas būs atkarīgs arī no cilvēka brieduma.