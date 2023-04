Vai Jupitera mēneši slēpj dzīvību? Eiropas jaunā zonde dodas pētīt Ganimēdu un Kalisto

Līdz šim Saules sistēmas lielāko planētu Jupiteru pētījušas tikai NASA zondes vai zondes, kur NASA ir galvenais un vadošais no partneriem. Nu tas mainīsies. Eiropas Kosmosa aģentūra (EKA) sūta kosmosa dzīlēs savu pirmo Jupitera zondi, kas turklāt paveiks arī ko līdz šim nebijušu – ieies orbītā ap kādas citas planētas pavadoni.

Pilna komplektācija

Jaunā EKA zonde ir ar ļoti sulīgu nosaukumu – JUICE (sula – no angļu val.). Ko šī abreviatūra nozīmē? "Jupiter Icy Moons Explorer" jeb "Jupitera ledaino pavadoņu pētnieks". Tieši šis būs EKA fokuss – trīs no lielākajiem Jupitera pavadoņiem, zem kuru sasalušās virsmas, cik mums zināms, ir milzīgi sālsūdens okeāni. Tie ir Ganimēds, kas ir pats lielākais mēness Saules sistēmā un ir prāvāks pat par planētu Merkuru, kā arī Kallisto un Eiropa. No četriem tā dēvētajiem Galileja pavadoņiem JUICE zonde nepētīs vien Jo, kas nav ar pasaule ar zemledus okeānu.

Ja kosmosa izpētes zondes būtu kā spēkrati autosalonos, tad JUICE būtu modelis pilnu komplektāciju un visām ekstrām. Tai ir smalka optisko kameru sistēma. Ar to visu Ganimēda un arī daļu Kalisto virsmas varēs fotografēt ar izšķirtspēju, kur viens pikselis atbilst 400 metriem dabā.