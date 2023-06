Vai tiešām mazie šuneļi ir agresīvāki par lielajiem?

Bieži redzēta aina – pudeļbirstes izmēra sunītis, acis pārgriezis, spalgi un nikni rej uz garām ejošu desmitreiz par viņu lielāku suni, kurš mazajam rējējam labākajā gadījumā uzmet izbrīnītu aci, sak, ko tu te satraucies, bet pārsvarā paiet tam garām kā tukšai vietai. Bet vai tiešām var apgalvot, ka mazie sunīši agresīvāki par lielo sugu pārstāvjiem?

Suņi joprojām ir populārākie mājdzīvnieki, piemēram, ASV jau gandrīz 45% mājsaimniecību ir suns, liecina ASV Veterinārmedicīnas asociācijas dati. Kaķu saimnieki varētu iebilst, taču statistika paliek statistika.

Daudziem šķiet, ka ar maza izmēra sunīti ir daudz vieglāk un ērtāk tikt galā nekā, piemēram, ar "vilku" vai bokseri. Taču izskats var būt maldinošs…

21. gadsimtā veiktie pētījumi rāda, ka mazāko izmēru sugu sunīši ir stūrgalvīgi kā ēzeļi un daudz vairāk tendēti uz riešanu, košanu, rūkšanu un zobu rādīšanu, kamēr lielo sugu pārstāvji ir daudz draudzīgāki un vieglāk pakļaujas apmācībai.

2021. gadā Helsinku universitāte veica pētījumu, kura rezultāti publicēti žurnālā "Scientific Reports". Universitāte saņēma vairāk nekā 13 tūkstošu tīršķirnes suņu īpašnieku tiešsaistē aizpildītas anketas, un zinātnieki atlasīja 9270 suņus, no tiem 1791 dzīvniekam bija novērota regulāra agresīva uzvedība pret cilvēkiem, bet 7479 suņiem tāda netika novērota. Vidējais vecums 4,6 gadi (kopumā suņi bija vecumā no diviem līdz 17 gadiem) un 53% no tiem bija kuces.

Zinātnieki pētīja, kādi faktori izraisa agresīvu uzvedību vai tās iztrūkumu. Rezultāti parādīja, ka mazo šķirņu sunīši patiešām ir ievērojami vairāk tendēti uz agresiju nekā to vidēja un liela izmēra sugas brāļi.

Suņiem visbiežāk nepatiku izraisīja šādi faktori: lielāks cilvēka vecums, vīrieši, bailīgums, mazs augums, īpašas kompānijas trūkums un tas, ka šis bija saimniekam pirmais suns.

Iepriekš veikts pētījums parādīja, ka Somijā suņu agresijas attiecība pret īpašnieku un viņa ģimeni un svešiniekiem bija attiecīgi 16% un 45%. Piemēram, pilotpētījums Irānā parādīja, ka tur 26% suņu izrādīja agresiju pret svešiniekiem, bet Anglijā tikai 3% suņu bijuši agresīvi pret īpašnieku vai ģimeni un 5-7% – pret svešiniekiem. Helsinku universitātes jaunākā pētījumā dati rāda, ka vismaz Somijā situācija ir ievērojami uzlabojusies: pret saimnieku un ģimeni agresiju vērš 6,4% suņu, bet pret svešiem cilvēkiem – 6%.

Helsinku universitātes zinātnieku pētījuma dati rāda, ka lielāka tieksme uz agresiju ir mazākiem, vecākiem un vīriešu dzimuma suņiem, turklāt agresīvāki ir tieši ļoti bailīgi suņi, kam ir piecas reizes augstāka agresīvas uzvedības iespējamība nekā bezbailīgiem suņiem. Vidēja un liela izmēra suņu vidū agresijas iespēja ir apmēram vienāda, bet maza izmēra sunīši šajā skalā ir ievērojami augstāk.

"Topa" pretējos galos ir kollijs, pundurpūdelis un punduršnaucers, kas ir agresīvākās šķirnes, un Lapzemes ganusuns, zeltainais retrīvers un labradors kā vismiermīlīgākie. Interesanti, ka miniatūrās čivavas, kas spalgi kvekšķ, šķiet, uz jebkuru, kas pienāk tuvāk, šajā pētījumā ir tuvāk miermīlīgajiem nekā agresīvajiem.

2008. gadā veiktā pētījumā par suņu agresiju, kurā apskatīja vairāk nekā 30 šķirnes, gan dati atšķiras – tajā lielāka tendence sakost cilvēkus bija takšiem, čivavām un Džeka Rasela terjeriem, savukārt amerikāņu kokerspanieliem un bīgliem bija novērota lielāka agresija pret īpašnieku. Savukārt citi bija agresīvi attiecībā uz specifiskiem mērķiem, piemēram, akitas un pitbuli bija agresīvāki pret citiem suņiem. Attiecībā uz miermīlīgākajām šķirnēm arī šajā pētījumā līderos bija zeltainie retrīveri, labradori, Bernes kalnu suņi, greihaundi un Britānijas spanieli.

Kāpēc mazie šuneļi ir tik agresīvi? Zinātniekiem ir vairākas versijas. Viens no iemesliem ir pašu īpašnieku uzvedība – maziem sunīšiem tāpat kā maziem bērniem tiek piedots vairāk, un bieži vien šīs spalvainās un četrkājainās "smukumlietiņas" vispār netiek apmācītas pie suņu speciālistiem. Līdz ar to šīm "modes mantiņām" ir ievērojami zemākas sociālās prasmes un tās ir mazāk paklausīgas kopumā.

Otrs – ģenētika. Ja šie mazie sunīši paaudzi pēc paaudzes nesaņem attiecīgu audzināšanu un apmācību, tiem šāda agresīva uzvedība "iekodējas" gēnos. To apstiprina 2016. gadā veikts pētījums, kas publicēts žurnālā "BMC Genomics", kurā tika kartēti vairāku simtu suņu šķirņu genomi, meklējot baiļu un agresijas ģenētiskos rādītājus. Tika atklāta saikne starp agresiju un augšanas faktora gēniem, pēdējais mazajiem suņiem piešķir to miniatūru augumu.

Vēl viena no versijām ir drošība un pašaizsardzība. Mazi sunīši ir neaizsargātāki par lielajiem, tāpēc tie daudz ātrāk ieņem aizsardzības pozīciju, ko apstiprina Helsinku universitātes pētījumā iegūtie rezultāti, ka bailīgi suņi piecreiz biežāk kļūst agresīvi, ko minējām iepriekš.

Kā ar to cīnīties? Pirmkārt, protams, apmācīt savu suni, lai arī cik sīciņš augumā tas nebūtu. Agresīvu uzvedību var samazināt, turot suni pēc iespējas tālāk no problemātiskām situācijām un vides, vienlaicīgi atalgojot viņu par labu uzvedību ar kādu kārumu.