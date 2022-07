Vai tiešām vīna dzeršana palīdz dzīvot ilgāk? Pierādījumi ir visai 'šķidri'

Turklāt, uz katru samazinājumu par 100 miligramiem, ieguvumi visai strauji mazinās. Proti, ja cilvēks uzņem nevis 800, bet 700 miligramus flavonoīdu dienā, pozitīvais efekts sarūk par sešiem procentpunktiem. Proti, nu jau tas ir tikai par 18% mazāks risks nomirt nekā tiem, kas flavonoīdus neuzņem noteiktajā daudzumā. Un vīns nav vienīgais veids, kā šīs vielas uzņemt – lielākā daļa tās uzņem, piemēram, ēdot sīpolus, secināts "The Journal of Nutrition" publicētā pētījumā.

Un "zilonis istabā" ir arī tas, ka sirds un asinsvadu slimības, uz kurām pārsvarā centrēti pētījumi par vīna ietekmi uz dzīvildzi, nebūt nav vienīgais faktors, kas to nosaka. Pārmērīga alkohola lietošana var nonullēt jebkādu ieguvumu no polifenolu uzņemšanas. "Diemžēl nav daudz pierādījumu par to, ka alkohols pasargā no veselības likstām. Ir daudz vairāk pierādījumu, ka tas tomēr ir riska faktors," spriež ASV Nacionālā vēža institūta pārstāvis Bils Kleins. Visai vājos pierādījumus par to, ka tieši vīns palīdz samazināt mirstību konkrētā laika periodā, pārmāc pierādījumi par alkohola patēriņa korelāciju ar cirozes un dažādu onkoloģisku saslimšanu risku.

Nupat arī publicēts vērienīgs pētījums, kurā secināts – pārmērīga alkohola lietošana veicina straujāku organisma novecošanos. "Tātad, rezumējot, ja jūs šobrīd nemēdzat dienā izdzert glāzi vīna (vai arī dodat priekšroku alum), veselības uzlabošanas vārdā īsti nav pamatojuma to sākt darīt," secina Barančuks.