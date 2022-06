Kā uzsver sociālantropoloģe Žabicka, mūsu kultūrā ekonomiskā aktivitāte ir ļoti sasaistīta ar priekšstatiem par to, vai cilvēks ir jauns. Tieši jaunība asociējas ar finansiālu neatkarību, bet pensionēšanās nāk ar lielu neskaidrību un nenoteiktību šo cilvēku dzīvēs. Tomēr vitāla dzīve nebeidzas ar vecumu. Jautājums, kā pats cilvēks un pārējā sabiedrība pret to attiecas. Prieks šajā vecumā ne vienmēr ir par to pašu, par ko 20 gados, bet tajā pašā laikā arī par to – draudzību, saulrietiem, kūkām un šampanieti. Viss pastāv un cilvēki to piedzīvo, dejo, dzen jokus, bet bieži vien mainās intensitāte un veids, kādā viņi to pieredz.

Būtiski ir tas, kā mēs par vecumu runājam, saka Žabicka: "Novecošanās nāk ar zināmām fiziskām un kognitīvām izmaiņām, es tās saucu par trauslumu – vairāk vai mazāk dabisku vai pakāpenisku organisma tolerances pret izmaiņām samazināšanos. Šis pieaugošais trauslums ir būtisks faktors tam, kā mēs par vecumdienām domājam. Jautājums, vai šo pieaugošo trauslumu uztveram kā normu un attiecībā pret ko? Ja par normu nosakām jaunu cilvēku bez nevienas slimības, tad tas ir izslēdzošs modelis. Es domāju, ka par vecumdienām nedrīkstētu spriest pēc citu dzīves posmu normām, lai nebūtu šāds atskaites punkts. Trauslums kā termins piedāvā izeju no diskursa par vecumu kā slimību un kā devianci no normas."

