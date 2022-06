Veiksmīga jaunuzņēmuma dibinātājs: Bez STEM biznesam ir ļoti grūti virzīties uz priekšu

Problēma ir risināšanas vērta, jo cilvēki tās dēļ zaudē naudu. Tātad, visticamāk, viņi maksās par to, lai šo naudu nepazaudētu. Var teikt, tā ir kā apdrošināšana pret nespēju supersakārtoti strādāt ar papīriem. Atcerējos arī to, ka kādreiz biju iecerējis studēt jurisprudenci, lai gan pēc pirmās studiju nedēļas pārdomāju. Es nolēmu, ka esmu saņēmis pietiekami daudz signālu no Visuma, ka man ir jāķeras pie lietas. Turklāt, man bija kaut kas jādara, jo nauda sāka beigties.

Kā tu un Ričards dalījāt lomas šajā projektā?



Pašā partnerības sākumā, vēl pirms uzņēmuma reģistrācijas, pārrunājām savas lomas, savas daļas, kā vēlamies uzsākt darbu un kāpēc to darām. Daļēji tā bija veiksme, daļēji pārdomāts lēmums. Vēsturiski ir sanācis tā, ka Ričards labi pārzina domēna jomu, es protu labi veidot produktus. Tā arī mēs sadalījām atbildību. Es esmu atbildīgs par tehnoloģijām, produktu un dizainu. Ričards uzņēmās komerciālo pusi, mārketingu un pārdošanu.

Foto: Privātais arhīvs

Pāvels (no labās) kopā ar biznesa partneri Ričardu Meibeju.

Kā tu īsi raksturotu sava produkta būtību? Ko jūs dodat klientiem?

Mēs palīdzam cilvēkiem, kuri ir iesaistīti komercattiecībās, labāk risināt sarunas. Veikt sarunas ātrāk un sadarbības režīmā un iegūt pārredzamu sistēmu visiem dokumentiem organizācijā.

Gada sākumā jums bija vēl viena līdzekļu piesaistīšanas kārta, "Juro" piesaistīja 23 miljonus dolāru. Ir sācies jauns posms uzņēmuma attīstībā. Kas tas ir?

Mēs esam iegājuši fāzē, ko sauc par mērogošanu (scaling). Mums ir pārbaudīts risinājums. Ir komanda, kas zina, kā izgatavot un pārdot šo risinājumu. Ir klienti, kas mums maksā naudu un neaiziet. Tagad mēs mērogosim to, kas jau darbojas. Domāju, ka tuvākā pusotra gada laikā palielināsim komandu, kas nodarbojas ar atbalstu un produkta attīstību. Palielināsim arī pārdošanas komandu. Tie ir cilvēki, kas uzzinās, kas ir potenciālā klienta sāpes, par ko un cik viņš ir gatavs mums maksāt. Pa komandām tās ir galvenās izaugsmes jomas, un līdz ar tām aug visa organizācija, parādās daudz atbalsta sistēmu. Tā ir gan administratīvā funkcija, gan mārketinga funkcija, gan cilvēku un talantu funkcija – tie, kas nodarbojas ar kandidātu piesaisti, komandas labo stāvokli. Pēc plāna līdz nākamā gada sākumam mums vajadzētu būt vairāk nekā 100 darbiniekiem, mūsu komandai tas ir trīskāršs pieaugums. Izstrādes komandā ir jau pieci jauni darbinieki.

Attālināts darbs prasa lielu uzticību komandai. Kur atrodas visa tava komanda?

Mēs esam diezgan elastīgi attiecībā uz to, no kurienes cilvēki var strādāt. Gan vēsturiski tā notika, gan tā ir Covid-19 ietekme. Pandēmijas laikā cilvēkiem nebija izvēles, bija jāstrādā attālināti. Bet saistībā ar to, ka no paša sākuma es biju Rīgā, bet mans partneris Londonā, mēs strādājām attālinātā, sadalītā režīmā. No pirmās dienas mums bija divi biroji: viens Londonā, otrs Rīgā. Tie joprojām paliek galvenie, daudzi darbinieki periodiski ierodas un fiziski piedalās darbā vienuviet. Tajā pašā laikā gan Londonā, gan Rīgā ir cilvēki, kuri, lai arī atrodas pilsētā, visu laiku strādā attālināti. Ir darbinieki, kuri strādā attālināti no dažādām vietām Anglijā, Īrijā, Armēnijā, Gruzijā, Nīderlandē. Mums ir diezgan sadalīta komanda. Droši vien 50-60% kolektīva kaut kādā brīdī strādā attālināti.