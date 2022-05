Vērienīgajā konkursā 'FIZMIX Eksperiments' triumfē Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas komanda

Ikgadējā skolēnu konkursā "FIZMIX Eksperiments" noskaidroti šogad labākie fizikas pratēji – finālā triumfēja Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas komanda "Optrons UV", portālu "Delfi" informēja konkursa pārstāvji. Kopumā savas zināšanas konkursā šogad lūkoja pierādīt 960 skolēni no 122 Latvijas skolām, tāpēc konkurence bija pamatīga.

Arī šogad konkursa kārtas norisinājās neklātienē, taču konkursa fināls un pasākums "Latvijas Fizikas diena" bija vērojama tiešraidē. Tajā skolotājs Valdis Zuters pārsteidza skatītājus ar aizraujošiem fizikas eksperimentiem, un Rīgas Tehniskās universitātes studenti kopā ar profesoru Pēteri Apsi-Apsīti skaidroja mītus un patiesību par nākotnes enerģiju. Skatītājiem bija iespēja sekot līdzi konkursantu veikumam, kā arī pašiem sacensties par balvām interaktīvā viktorīnā, pārbaudot savas zināšanas par nākotnes enerģiju.

Izvērtējot fināla uzdevumos iesniegtās atbildes, pirmo vietu un galveno balvu ieguva komanda "Optrons UV" no Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas. Otra zinošākā komanda bija "Zobrati" no Jelgavas 5. vidusskolas, savukārt trešo vietu ieguva komanda "Putns" no Rīgas 84. vidusskolas. Konkursa finālā par uzvaru cīnījās arī komanda "MOm"" no Jelgavas 5. vidusskolas, "Andromeda" no Skrundas vidusskolas, "Gaismas nesēji" no Siguldas Valsts ģimnāzijas un "Kilovati" no Daugavpils Valsts ģimnāzijas.

"Katru gadu cenšos piedalīties "FIZMIX Eksperimentā", jo vēlos bērniem radīt interesi par fiziku jau no agra vecuma. Lai iemācītu fiziku, nepietiek ar mācību grāmatām vien – nepieciešamas aktivitātes ārpus mācību stundām, piemēram, šādi konkursi un zinātnes centru apmeklējumi. Komandu "Optrons UV" veidojuši fizikas olimpiādes dalībnieki, turklāt komandā no pieciem dalībniekiem četras ir meitenes, kas apliecina, ka arī meitenēm padodas fizika. Jaunieši bija entuziasma pilni un centīgi, tāpēc uzvara noteikti ir pelnīta," ar pārdomām pēc konkursa fināla dalās laureātu komandas "Optrons UV" skolotājs Valdis Jerums.