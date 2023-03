Vērtīgāk par romāniem un seriāliem. Profesors Auziņš iesaka trīs vietnes sevis pilnveidei

Tikpat svarīgi ir apzināties, ka mācīšanās prasa laiku un enerģiju, tāpēc tas ir jādara gudri – atrodot uzticamus informācijas avotus un pasniedzējus. Ne mazāk svarīgi – klausoties lekcijas, ir jābūt sagatavotiem. "Varam uzzināt, iemācīties, apgūt tikai to, kas mūsos jau ir sācis veidoties. Izglītība palīdzēs mūsu iekšējām nojausmām noformulēties, bet pasniedzēji – salikt tās pa plauktiņiem. Tas ir līdzīgi kā ar mūziķiem, kas apjauš melodiju, tomēr paiet kāds brīdis, kamēr spēj to pārvērst nošu rakstā," bilst Auziņš.

Pēdējos gados iespēju mācīties tiešsaistē ir bezgala daudz – neskaitāmas platformas, pasniedzēji, informācijas avoti. Kā atrast sev piemērotāko? Profesors atzīmē, ka, izvēloties kursus vai nodarbības, svarīgi saprast, vai vēlamies gūt vispārēju priekšstatu par konkrēto tēmu, vai vairāk vai mazāk sistemātiski apgūt konkrēto priekšmetu, tēmu. Viņš iesaka trīs vietnes – atkarībā no katra individuālajām vēlmēm un sagatavotības.

"MasterClass" – vispārīgam priekšstatam par tēmu



Ir tēmas, kuras vēlamies apgūt nevis padziļināti, bet gan tik daudz, lai gūtu ieskatu, izzinātu citu pieredzi, iepazītu jaunus skatu punktus vai gluži vienkārši iedvesmotos – citiem vārdiem sakot, gūtu vispārīgu priekšstatu par konkrēto tēmu. Šādos gadījumos profesors Auziņš iesaka ieskatīties tiešsaistes īso kursu vietnē "MasterClass", kur pieejama virkne dažādu tiešsaistes nodarbību pasaulslavenu cilvēku vadībā, sākot no dzīvesstila un labbūtības tēmām līdz pat dizainam, ēst gatavošanai, uzņēmējdarbībai un politikai.

Mācību formāts paredz apgūt konkrēto tēmu aptuveni divdesmit 10 minūšu garās video nodarbībās, sniedzot iespēju mācīties katram sev ērtā laikā un vietā. "Tiem, kas vēlas "nogaršot" kādu tēmu, turklāt vēl pieredzes bagātu savas jomas profesionāļu pavadībā, "MasterClass" varētu būt labs sākums. Pats salīdzinoši nesen noklausījos ASV politiķes un diplomātes Hilarijas Klintones, kā arī labi pazīstamā ekonomikas žurnālista Paula Krugmana mācību kursu," stāsta Auziņš, piebilstot, ka šī vietne būs īstā vieta iedvesmai, tomēr ne padziļinātai tēmas apguvei.

"The Great Courses" – sistemātiskas lekcijas izcilāko augstskolu pasniedzēju vadībā



Kā nākamo pakāpienu tiem, kas vēlas kādu tēmu ne tikai noklausīties, bet arī iemācīties, varētu būt "The Great Courses". Tiešsaistes mācību vietne piedāvā vairāk nekā 800 kursu par 13 dažādām tēmām. Pats galvenais – lekcijas pasniedz pasaules līmeņa augstskolu profesori, kas savā jomā atzīti par izciliem. "Pievienotā vērtība ir tieši pasniedzējos, kurus citkārt mums nebūtu iespējas satikt, turklāt "The Great Courses" piedāvā lekciju kursus, kas ir attīstīti un slīpēti līdz izcilībai gadiem ilgi. Mani nesenākie favorīti: kurss par valodas attīstību ("Story of Human Language") Kolumbijas universitātes profesora Džona Makvortera vadībā, kā arī lekciju cikls par politikas teoriju ("Classical and Modern Political Theory") Kolumbijas universitātes profesora Denisa Daltona vadībā," pieredzē dalās Auziņš.

"Coursera" – mācības pilnā apjomā

Ja mērķis ir patiešām apgūt kādu tēmu vai priekšmetu, tad profesors iesaka mācību vietni "Coursera", ko īpaši iecienījis arī pats. "Tā ir vietne, kurā viesojos visbiežāk – kad esmu pabeidzis mācību kursu šeit, man patiešām ir sajūta, ka šo tēmu esmu ne tikai dzirdējis, bet arī apguvis, pārzinu un varu praktiski pielietot. Tā ir mācīšanās pilnā apjomā," tā fizikas profesors. Sadarbojoties ar vairāk nekā 275 universitātēm un uzņēmumiem, mācību vietne piedāvā pilnu mācību programmu, lai prasmes varētu pielietot arī praktiski: noteiktā laikā jāpilda mājasdarbi, eksāmeni, obligāta ir dalība diskusijās ar pasniedzējiem un pārējiem studentiem. Jautāts par pēdējā laika atklājumiem "Coursera", profesors stāsta par tik aizraujošiem kursiem kā "Game Theory" – kursu par to, kā matemātiski aprēķināt uzņēmumu dažādo motivāciju iznākumu, "De-Mystifying Mindfulness" jeb kursu par to, kā zinātniski skaidrojama apzinātība, un "Buddhism and Modern Psychology" – lekciju kursu par budismu un psiholoģiju mūsdienās.

