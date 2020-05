Vēsturiskais 'SpaceX' starts jau šovakar: kā tas notiks, soli pa solim

Ja viss noritēs veiksmīgi, un cerams, ka tā arī būs, trešdien neilgi pirms pusnakts pēc Latvijas laika pirmo reizi deviņu gadu laikā no ASV teritorijas ar ASV būvētu raķeti un kapsulu kosmosā tiks nogādāti cilvēki. Jau iepriekš vēstījām, ka "SpaceX" izstrādātā kapsula ļaus ASV atteikties no Krievijas "Soyuz" pakalpojumiem astronautu nogādāšanai Zemes orbītā. Vēsturisko startu varēsi vērot arī tiešraidē (meklē saites zemāk), bet nu soli pa solim – kā šī misija noritēs.

Pirmā misija – iestājeksāmens



Pie tā, lai astronautus kosmosā varētu nogādāt no ASV teritorijas, "SpaceX" strādā jau vismaz pēdējos piecus gadus. NASA programmā "Commercial Crew Program", kuras nolūks bija iesaistīt privāto sektoru jaunas kosmosa kapsulas izstrādē ar specifisku mērķi nogādāt cilvēkus uz Starptautisko kosmosa staciju (SKS) un atpakaļ, vēl bez "SpaceX" iesaistījusies arī "Boeing" ar kapsulu "CST-100 Starliner". Ja "Boeing" izdosies novērst programmatūras, sakaru un citas likstas, kas viņu radīto aparātu piemeklēja izmēģinājuma lidojuma laikā, arī "Boeing" pavisam drīz cer saņemt zaļo gaismu startam jau ar apkalpi kapsulā.

Tikmēr "SpaceX" ir pasteigusies pirmā, un trešdien gaidāmais starts, pēc kura ar "Falcon 9" raķeti "Crew Dragon" kapsulā līdz SKS tiks nogādāti pieredzējušie astronauti Roberts Benkens (49) un Duglass Harlijs (53), būs kā iestājeksāmens, kas apliecinās, vai ambiciozā kompānija attaisnojusi NASA cerības.

Foto: AP/Scanpix/LETA

Un cerības nav mazas, jo kopš 2011. gada 21. jūlija, kad NASA atspoļkuģis "Atlantis" piezemējās pēdējo reizi, noslēdzot NASA vēsturē dārgāko programmu, amerikāņu astronautiem nācās paļauties uz Krievijas "Soyuz" kapsulu, kas nemaksā lēti – ap 86 miljoniem dolāru (ap 78,4 miljoniem eiro) par sēdvietu, neskaitot vēl citus sarežģījumus.

"SpaceX" sola, ka ar "Crew Dragon" viena astronauta palaišana kosmosā NASA izmaksās ap 55 miljoniem dolāru jeb 50 miljoniem eiro.

Starts no daudz piedzīvojušā 39A kompleksa



Kapsula "Crew Dragon" uzstādīta uz raķetes "Falcon 9", kuras pirmā pakāpe ir izmantojama atkārtoti un tādējādi palīdz samazināt izmaksas, startēs no Kenedija Kosmosa centra kompleksa 39A. No šīs pašas vietas kosmosā devušies NASA atspoļkuģi jeb šatli, kā arī gigantiskās "Saturn V" raķetes, kuras tostarp bija "Apollo" misijas mugurkauls un palīdzēja nogādāt cilvēkus uz Mēness. 2014. gadā NASA pielāgoja 39A kompleksu arī "Falcon 9" un "Falcon Heavy" startiem, vēsta tehnoloģiju vietne "The Verge".

Starts plānots trešdienas, 27. maija, vakarā pulksten 23.33 pēc Latvijas laika. Astronauti Benkens un Harlijs uz starta platformu dosies jau vairākas stundas iepriekš, un simboliski to darīs "Tesla Model X" automašīnā. Nonākuši pie platformas, abi astronauti ar liftu dosies augšup līdz raķetes "spicei" – "Crew Dragon" kapsulai – un pa koridoru tajā iekāps un ieņems savas vietas.

Foto: AP/Scanpix/LETA



Tikai pēc tam, kad apkalpe aiz sevis būs aizvērusi kapsulas lūku, sāksies degvielas uzpildīšana. Atspoļkuģus ar degvielu uzpildīja pirms apkalpes ierašanās, jo arī uzpilde ir potenciāli riskants pasākums. "SpaceX" izvēlējusies citu pieeju – uzpildīt degvielu, kad apkalpe jau ir ieņēmusi vietas. "Falcon 9" raķetēs degviela tiek iepildīta superatdzesēta, tāpēc ir svarīgi, lai laika posms starp uzpildi un startu ir maksimāli īss.

Startam jānotiek tieši 23.33 pēc Latvijas laika. Ja tas kaut kādu iemeslu dēļ aizkavēsies, nāksies gaidīt līdz atkārtotam mēģinājumam 30. maijā.

Randiņš ar SKS



Visam noritot pēc plāna, kapsula no raķetes zemajā Zemes orbītā atdalīsies jau 12 minūtes pēc pacelšanās no Kenedija Kosmosa centra. Raķetes pirmā pakāpe dosies atceļā un nosēdīsies uz no attāluma vadāmas platformas Atlantijas okeānā.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Tikmēr Benkens un Harlijs turpmākās 19 stundas riņķos orbītā ap Zemi, pakāpeniski un nedaudz paceļoties augstākā orbītā un veicot manevrus, lai pietuvotos SKS. Abi astronauti šo 19 stundu laikā arī uz brīdi varēs doties pie miera, lai būtu moži misijas sarežģītākajam brīdim, kurā droši jāsavienojas ar kosmosa staciju.

"The Verge" raksta, ka "Crew Dragon" ir būvēta tā, lai no pašiem astronautiem prasītu pēc iespējas mazāk darba, taču šis tomēr ir izmēģinājuma lidojums, tāpēc apkalpe pirms satikšanās ar SKS veiks manevrus arī ar rokas vadību. "Manuālā vadība ir lieta, ko mēs acīmredzami gribam izprast pilnībā, ja kādreiz nākotnē radīsies situācijas, kur citām apkalpēm nāksies pārņemt manuālu vadību," preses konferencē skaidroja Harlijs.

Arī savienošanās ar SKS ir pa spēkam "Crew Dragon" autonomajām vadības sistēmām. Iepriekš "Dragon" kapsulas, ar kurām uz SKS tika nogādātas kravas, vajadzēja ar manipulatora "roku" fiksēt un ar kuģi savienot manuāli, un to veica astronauts uz SKS. Tagad, kolīdz Harlijs būs pozicionējis kapsulu gana tuvu SKS, par tālāko parūpēsies autonomās sistēmas. Tam vajadzētu notikt ceturtdien ap pulksten 18.29 pēc Latvijas laika.

Ceļš mājup



Pagaidām nav zināms, cik ilgu laiku Benkens un Harlijs pavadīs SKS kopā ar tur jau esošajiem kolēģiem – NASA astronautu Krisu Kasidiju un Krievijas kosmonautiem Anatoliju Ivaņišinu un Ivanu Vāgneru. NASA par atriešanās laiku pieņems lēmumu, astronautiem esot SKS. Izskanējis, ka Benkens un Harlijs SKS varētu uzturēties pat pāris mēnešus. Tiesa, ir arī tehnoloģiju noteikts laika limits – "Crew Dragon" kapsula kosmosā nepārtraukti var būt vien aptuveni četrus mēnešus saules enerģijas paneļu tehnoloģisko īpašību dēļ.

Kad pienāks laiks doties mājup, Benkens un Harlijs atvadīsies no kolēģiem, iekāps kapsulā, aizvērs lūku, ieņems savas vietas, tad "Crew Dragon" atdalīsies no SKS un attālināsies, pirms dosies ugunīgajā ceļojumā cauri Zemes atmosfērai. Veikusi šo bīstamo misijas posmu, tiks atvērti četri prāvi izpletņi, nogādājot kapsulu Atlantijas okeāna ūdeņos Floridas piekrastē.

Izdošanās gadījumā šādi ceļojumi kļūs par rutīnu – kā tas paredzēts "Commercial Crew Program" mērķos. Nākamais starts varētu būt pēc dažiem mēnešiem, un nu uz SKS ar "Crew Dragon" dotos jau četri cilvēki – NASA astronauti Viktors Glovers, Maiks Hopkinss un Šenona Vokere, kā arī Japānas astronaute Soiči Noguči.

Seko līdzi! Interesenti šo startu varēs vērot tiešraidē NASA "YouTube" kanālā:

Tāpat tas iespējams arī NASA lietotnēs "iOS" un "Android" viedtālruņiem, kā arī "Facebook" un interneta tiešraižu platformā "Twitch".