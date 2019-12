Vēzis un 5G: zinātne vai muļķības?

Tas, ka mēdzam baidīties no lietām, ko līdz galam neizprotam, nav noslēpums, un grūti arī ko pārmest. Galu galā labāk nedaudz vairāk piesardzības, bet vismaz droši, vai ne? Ko līdzīgu daļā sabiedrības varam novērot saistībā ar 5G tehnoloģiju ieviešanu. Kamēr industrija priecājas par iespējām, ko šis standarts sniegs daudzās jo daudzās jomās, citi piketē pie valdības nama un pieprasa tiesības netikt apstarotiem. Par laimi ir zinātnieki, kuru darbs ir sistematizēti un metodoloģiski šo nezināmo pētīt, lai varētu pateikt mums – sabiedrībai –, kā tad ir patiesībā. To, vai 5G standarta ieviešana nozīmēs draudus sabiedrības veselībai, otrajā rakstu sērijas "Zinātne vai muļķības" publikācijā skaidro fizikas maģistre un Latvijas Universitātes (LU) Jauno fiziķu skolas pasniedzēja Elza Liniņa.

5G – vesels tehnoloģiju kopums

Spriežot par 5G, ir jāprecizē, tieši par kuru no daudzajām komponentēm runājam. Liniņa uzsver, ka "patiesībā būtu jārunā par veselu lērumu viltīgu inženiertehnisku risinājumu, kā datu pārraide un apstrāde ir padarīta ātrāka un efektīvāka. Augstāka elektromagnētiskā starojuma frekvence ir tikai viens no pielāgojumiem."

Tomēr sabiedrībā visvairāk iztirzāta tieši frekvenču atšķirība, ja runājam par 4G un 5G salīdzinājumu.

"4G darbojas diapazonā aptuveni no 0,5 līdz 2,5 GHz, bet 5G mērķē ieņemt joslas intervālā no 2 līdz apmēram 50 GHz. Ir diskusijas par to, ka varētu mēģināt izmantot arī joslas līdz pat 86 GHz. Šur tur literatūrā norādītās vērtības mēdz atšķirties, bet kopumā atsauce uz pavisam augstajām 5G frekvences vērtībām literatūrā sastopama retāk. Pagaidām, šķiet, tas ir drīzāk idejas līmenī.