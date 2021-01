Video atklāj dzeņu viltību, kas palīdz ar knābi neiesprūst kokā

Dažam labam varbūt no bērnības vēl atmiņā palikuši kadri no multfilmām par dzeni Vudiju, kurš gluži kā bulta ar knābi ietriecies kokā un tur iestrēdzis. Vai līdzīgi kadri ar dzeni galvenajā lomā no citām multfilmām, piemēram, klasiskās multfilmu sērijas par Toma un Džerija piedzīvojumiem. Taču dabā gluži nesanāks ieraudzīt "meža sanitāru", kurš bezpalīdzīgi karājas, ar knābi iesprūdis koka stumbrā. Izrādās, dzeņi ir lieliski apguvuši kādu triku, kas pasargā no knābja ieķīlēšanās koksnē. Nu šo kustību skaidri var saskatīt zinātnieku uzņemtā video.

Publikācijā, kura izklāstīta zinātniskajā žurnālā "Science", analizēts kustību kopums, kas ir dzeņu panākumu atslēga. Lai tiktu pie materiāla izpētei, zinātnieki devās filmēt divas zoodārzā mītošas melnās dzilnas (Dryocopus martius), kas ir viens no lielākajiem dzilnu vai dzeņu dzimtas putniem. Tā kā dzenis koku kaļ patiesi iespaidīgā tempā – daži īpatņi līdz pat 20 knābieniem sekundē, tā atstājot ēnā pat lielu daļu automātisko šaujamieroču – tad, protams, pētniekiem nācās izmantot kameras, kas spēj uzņemt video ar ļoti lielu kadru skaitu sekundē, lai tos pēc tam būtu iespējams skatīties lielā palēninājumā un analizēt kadru pa kadram.

Nu video, kura neliels fragments publiskots arī izdevuma "Science" "YouTube" kanālā, atklāj – pēc katra knābiena melnā dzilna pagūst arī nedaudz pavērt knābi, drusku sašķiebt galvu sāņus, bet knābja augšējo daļu pavirzīt pretējā virzienā. Tas viss perfekti saskaņotā kustību kopumā, kas ir ārkārtīgi iespaidīgi, ņemot vērā lielo knābienu skaitu sekundē. Tādējādi, pat izdarot knābienus ļoti šaurā caurumā, knābis koksnē tomēr neieķīlējas. Tas lieliski redzams video noslēgumā:

Tāpat, protams, ievērības cienīga ir dzeņu dzimtas putnu galvaskausa uzbūve, kas nodrošina īpašu amortizāciju un pasargā no galvas un kakla daļas traumām. Jāņem vērā, ka iespaidīgs ir ne tikai dzeņu izdarīto knābienu skaits sekundē, bet arī paša knābiena ātrums, kas var sasniegt pat septiņus metrus sekundē. Dzeņu dzimtas putni skanīgo knābšanu neizmanto tikai pārtikas ieguvei, bet arī kā saziņas veidu. Lūk, te viena šāda melnās dzilnas (kas ir viena no Latvijā īpaši aizsargājamo putnu sarakstā iekļautajām sugām) "bungošana" iemūžināta skaistā video: