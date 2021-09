Pulksten 3.02 naktī uz ceturtdienu – precīzi paredzētajā laikā – Kenedija kosmosa centrā uz platformas 39A ierēcās visi deviņi "Falcon" raķetes pirmās pakāpes dzinēji. Jau pēc aptuveni 10 minūtēm vēsturē pirmā tikai no amatieriem sastāvošā kosmosa kuģa apkalpe bija nogādāta Zemes zemajā orbītā, kur pavadīs trīs dienas. Apriņķojot Zemi reizi 96 minūtēs, četri misijas "Inspiration4" dalībnieki ik 24 stundas varēs piedzīvot 15 saullēktus un saulrietus – gandrīz tikpat daudz kā astronauti uz Starptautiskās kosmosa stacijas klāja.

Tā kā starts pēc Latvijas laika notika nakts vidū, diez vai daudzi kosmosa izpētes entuziasti to vēroja tiešraidē. Tāpēc aizraujošajam notikumam varam būt liecinieki, noskatoties starta videoierakstu – gan pilnā garuma, kas ilgst ap četrām stundām un ietver lielu daļu procedūru pirms starta, gan īso versiju, kurā redzams tikai pats starts.

"Campus" jau vēstīja, ka "Inspiration 4" ir simbolisks lidojums, ko kompānijai "SpaceX" pasūtījis ASV uzņēmējs Džareds Aizekmens. Lidojuma viens no mērķiem ir sniegt atbalstu un vākt ziedojumus bezpeļņas medicīnas iestādei – Svētā Jūdas Bērnu slimnīcai Memfisā –, kur tiek ārstēti smagi slimi bērni un jaunieši, īpašu uzmanību pievēršot onkoloģiskajiem pacientiem un onkoloģisko slimību izpētei. Visi četri "Inspiration4" lidojuma dalībnieki ir amatieri – kaut pirms lidojuma izgājuši vairākus mēnešus ilgušu intensīvu apmācību kursu, neviens no viņiem nav profesionāls karjeras astronauts. Tādējādi "Inspiration4" ir pirmais kosmiskais lidojums, kur Zemes orbītā nogādāti tikai civilie astronauti–neprofesionāļi. Katrs no lidojuma dalībniekiem simbolizē vienu vērtību – līderību, cerību, dāsnumu un pārticību.

Tāpat "Inspiration4" uzstādījusi dažus citus rekordus. 29 gadus vecā Heilija Arseno nu kļuvusi par jaunāko amerikānieti, kas apriņķojusi Zemi, kā arī ir pirmā kosmonaute ar protēzi (viņa bērnībā cīnījusies ar kaulu vēzi un, ārstiem glābjot meitenes kāju, tajā ievietota protēze – metāla stienis). Arseno cer ar savu piemēru iedvesmot un pierādīt, ka protēze un pārciestas smagas veselības problēmas nav šķērslis sapnim par došanos kosmosā.

Kosmosa izpētes vēsturē nu ierakstīts arī ASV uzņēmējas, ģeoloģes un zinātnes komunikatores Siānas Proktores vārds. Viņa kļuvusi par pirmo melnādaino sievieti–kosmosa lidaparāta piloti. Proktore sen sapņojusi par došanos kosmosā, un 2009. gadā gandrīz kļuva par NASA astronauti, taču nepārvarēja atlases pēdējo kārtu.

Apkalpe modificētā "Crew Dragon" kapsulā riņķo ap zemi 575 kilometru augstumā – ap 150 kilometru augstāk par Starptautisko kosmosa staciju un nedaudz augstāk par to orbītu, kādā ap mūsu planētu riņķo Habla kosmiskais teleskops.

Kaut galvenais "Inspiration4" misijas uzdevums ir simbolisks – iedvesmot –, šis nebūs tikai atpūtas brauciens. Apkalpes locekļi trīs dienu laikā baudīs ne tikai iespaidīgus skatus caur kapsulas priekšgalā uzstādīto milzu iluminatoru, bet arī veiks dažādus eksperimentus mikrogravitācijas apstākļos, galvenokārt medicīniskus – kā uz lidojumu kosmosā reaģē astronautu-amatieru organisms. Kaut visiem ir laba veselība un visi izgājuši intensīvu apmācību, tā ne tuvu nav salīdzināma ar tām prasībām pret veselības stāvokli, kāds ir profesionāliem karjeras astronautiem.

Starta tiešraides ieraksts pilnā garumā:

Plānots, ka uz Zemes iedvesmojošajam četriniekam jāatgriežas svētdien, 19. septembrī.