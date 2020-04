Viedoklis: homeopātija mūs no pandēmijas neglābs

Varbūt tev pēc vizītes pie homeopāta paliks labāk kāda cita iemesla dēļ. Piemēram, ārste-homeopāte tevi rūpīgi uzklausīja, kad visi citi tavus simptomus noniecināja kā nesvarīgus. Varbūt ierosināja ne tikai tinktūru padzert, bet arī diētu pamainīt un vairāk iet svaigā gaisā. Varbūt tava slimība pārgāja pati no sevis. Ir taču zināms, ka cilvēki mēdz atlabt no zila gaisa, neatkarīgi no tā, vai vispār lieto zāles.

Lai kā homeopātiem nepatiktu placebo efekta piesaukšana, tas tomēr ir viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ šī prakse tik ilgstoši pastāv līdzās pierādījumos balstītajai medicīnai. Netraucē jau arī tas, ka viņu preparātos bieži vien nav aktīvo vielu, kas varētu cilvēkam kaitēt (ja neskaita tos daudzos gadījumus, kad pieklibo kvalitātes kontrole un pudelītē patrāpās inde).

Homeopātiem gan ir atbilde arī uz to, kādēļ zinātniski pētījumi viņu metodi neatzīst par gana labu esam. Proti, homeopātiju jau nevarot pierādīt ar zinātni, jo tā balstās uz citiem ārstēšanas principiem, tā ārstē "cilvēka individuālos simptomus". Šis arguments šķiet ļoti pievilcīgs, jo, protams, ka zinātnē balstīta medicīna nav visuspēcīga, un tā nespēj salabot visu, kas cilvēka organismā var noiet greizi. Individuālā līmenī jebkuram var pagadīties draņķīgs ārsts, kurš kārtīgi neieklausās pacienta problēmās, vai uzstāda nepareizu diagnozi. Taču pat šāda slikta pieredze nenozīmē, ka alternatīvā medicīna automātiski ir efektīva vai labāka. Ibuprofēns taču arī ārstē individuālos simptomus, starp citu. Un, atšķirībā no homeopātiskajiem preparātiem, tā bioloģiskie darbības principi ir labi saprotami, pierādāmi, un novērojami.

Ja pievēršamies homeopātisko preparātu principiem, ātri vien nonākam diezgan īpatnējā situācijā, kur tiek apšaubīti fizikas pamatlikumi – pēc homeopātijas metodēm dabas vielas tiek simtiem reižu atšķaidītas ūdenī ar īpašiem rituāliem, līdz ūdenī nepaliek it neviena šīs vielas molekula. Taču no fizikas viedokļa apgalvojums, ka pareizi sagatavotā homeopātiskā preparātā vispār kaut kas ir palicis pāri no aktīvās vielas, ir absurds. Homeopātiem gan ir atbilde arī uz šo, proti, tas ūdentiņš ir saglabājis strukturālas izmaiņas vai nanodaļiņas, kā nu kuru reizi. Principā, ar pretzinātniskiem argumentiem kārtīgi aprīkojies homeopāts jums vienā elpas vilcienā gan centīsies ieskaidrot to, ka zinātne nespēj pierādīt homeopātiskās ārstēšanas efektivitāti, gan to, ka zinātne vienkārši vēl nav pietiekami attīstīta, lai paskaidrotu, kā homeopātiskie preparāti strādā... gan arī to, ka vispār jau ir gan pētījumi, kas pierāda ūdens struktūras izmaiņas šajos preparātos. Tas, ka šie šaubīgie un zinātniski nekorektie "Nobela prēmijas laureātu" pētījumi jau sen ir atspēkoti, gan tiek izdevīgi noklusēts.