Viens no spožākajiem objektiem debesīs brīdina par grūtiem laikiem astronomijā

Satelīts "BlueWalker 3" zemajā Zemes orbītā nonāca pirms apmēram gada. Nu tas ir kļuvis par vienu no spožākajiem objektiem naksnīgajās debesīs, pārspējot vairumu mums redzamo zvaigžņu. Un šis ir tikai pats sākums – nākotnē šādu debesu "staigātāju" būs desmitiem, ja ne simtiem. Pirms dažiem gadiem astronomi bažījās par "Starlink" satelītu ietekmi, taču katrs no tiem ir 100 reižu blāvāks par "BlueWalker 3". Ko debesu vērotājiem nozīmēs pilns apvārsnis ar lidojošām "Ziemassvētku mantiņām"?

Spožāks par vairumu zvaigžņu



Kad pirms vairākiem gadiem masveidā pa vairākiem desmitiem uzreiz kosmosā tika sūtīti "Starlink" satelīti, astronomi jau cēla trauksmi. To atstarotā gaisma no Saules traucē novērojumiem. "Starlink" satelītu virknes šķērso novērojamos debesjuma apgabalus, "sašvīkājot" kadrus ar daudzām gaišām strīpām. Līdzīgu efektu radošos nolūkos mēdz speciāli radīt astrofotogrāfi, izmantojot ilgu ekspozīcijas laiku. Tikai tur kadru "iešvīkā" gaisma no zvaigznēm, nevis mākslīgajiem pavadoņiem.

Foto: CTIO/NOIRLab/NSF/AURA/DECam DELVE Survey

"Starlink" satelītu atstātās pēdas kadros, kas iegūti ar Viktora Blanko vārdā nosaukto teleskopu Čīlē.

Taču "Starlink" jaunākās paaudzes tika apstrādātas ar gaismu mazāk atstarojošu pārklājumu, šo efektu mazinot. Savukārt "BlueWalker 3" ir burtiski prožektors pie debesīm.

No Zemes redzamo debess objektu spožumu mēra zvaigžņlielumos, ko apzīmē ar burtu "m".