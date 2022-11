Visjaudīgākā jebkad uzbūvētā NASA raķete devusies ceļā uz Mēnesi

"Space Launch System" jeb SLS – līdz šim jaudīgākā uzbūvētā raķete, kas tuvākajos gados nogādās cilvēkus uz Mēnesi – devusies pirmajā izmēģinājuma lidojumā uz Mēnesi. Tuvākajās nedēļās "Orion" kapsula riņķos orbītā ap Zemes pavadoni, pārbaudot un izmēģinot jaunā kosmosa kuģa sistēmas.

"Artemis I" ir pirmā no trim plānotajām "Artemis" programmas misijām un vienīgā, kurā "Orion" kapsula kosmosā devusies bez cilvēkiem. Otrais lidojums, kas varētu notikt pēc apmēram diviem gadiem, orbītā ap Mēnesi nogādās NASA astronautus, bet trešā "Artemis" misija pirmo reizi vairāk nekā pusgadsimta laikā izsēdinās cilvēkus uz Mēness.

Startam bija jānotiek jau augustā, taču neilgi pirms palaišanas konstatētas ķibeles ar raķeti – ūdeņraža noplūde vietā, kur galvenajā tvertnē tiek iepildīta degviela. Arī vairāki nākamie palaišanas logi tika nokavēti, inženieriem nespējot ātri atrast risinājumu problēmai, tāpēc raķeti nācās nogādāt atpakaļ angārā, lai veiktu nepieciešamās pārbaudes, tostarp tur SLS arī pārlaida spēcīgo viesuļvētru "Īens".

Visbeidzot trešdien, 16. novembrī, pulksten 8.47 pēc Latvijas laika iespaidīgā SLS devās savā pirmajā ceļojumā. Kaut garumā tā nepārspēj leģendāro "Saturn V", kas bija NASA astronautu transports uz Mēnesi 60. gadu beigās un 70. gadu sākumā, jaudas ziņā SLS ir nedaudz spēcīgāka, tādējādi ir visjaudīgākā NASA jebkad uzbūvētā raķete un šobrīd arī jaudīgākā raķete pasaulē. Ilgi gan šis tituls SLS nepienāksies. Visticamāk, to drīz iegūs Īlona Maska kompānijas "SpaceX" radītās "Starship" jaudīgākā versija. "Starship" ilgtermiņa mērķis ir jau ne tikai Mēness, bet Marss.

SLS gan dažus rekordus uzstādīs jau pirmajā "Artemis" misijā. Tostarp "Orion" kapsula dosies tālāk no Zemes nekā līdz šim to iespējis cilvēku lidojumiem piemērots kosmosa kuģis. Arī "Apollo" misijās pirms pusgadsimta kapsulas apriņķoja Mēnesi, tostarp ik pa laikam nonākot Mēness tālajā pusē, ko no Zemes nevar redzēt, taču "Orion" trajektorija to nogādās pat 64 tūkstošus kilometru attālumā no Mēness tālās puses.

Kopumā paredzēts, ka misija ilgs 25 dienas. Šajā laikā inženieri rūpīgi pārbaudīs, kā strādā visas "Orion" sistēmas, lai pārliecinātos, ka tā ir droša un piemērota astronautiem.