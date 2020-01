Zinātnei ir jāparāda, ka tā ir vērsta uz cilvēku vajadzībām

No 8. līdz 10.novembrim Latvijas Universitātes (LU) Cietvielu fizikas institūtā notika nākotnes medicīnas tehnoloģiju hakatons. Cietvielu fizikas institūta vadošo pētnieku, Dr. phys. Andri Anspoku (attēlā) un projektu vadītāju, Dr. sc. Ing. Jāni Latvelu LU izdevuma "Alma Mater" 2019. gada ziemas numuram intervē Māris Zanders.

Sev raksturīgi sākšu ar skeptisku situācijas aprakstu, un tad jūs novērtējiet to. No vienas puses, internets mūsdienās nodrošina ideju pieejamību, veicina interesi par tādām "seksīgām" tēmām kā "nākotnes medicīna". No otras puses, vismaz man ir radies iespaids: lai šajā jomā radītu kaut ko patiešām jaunu, nevis atvasinājumu no kaut kā jau pastāvoša, ir nepieciešama nopietna pētniecības infrastruktūra un fundamentālās zinātnes pamats, kuru interesentiem saprotamu iemeslu dēļ var nebūt.

Andris Anspoks: Mums laikam nacionālajā mentalitātē ir mācēt ļoti labi pamatot, kāpēc mums nekas nesanāks.

Tas par mani?

Andris Anspoks (smejas): Ja runājam nopietni, tad es šādos pasākumos saskaros ar vairāku veidu problēmām. Piemēram, ir skaidrs, ka farmācijas industriju ļoti interesē testēšanas metodes, kas nenotiktu uz dzīvniekiem, savukārt cilvēku gadījumā rodas ētiskas dabas jautājumi. Tāpēc tiek veidotas imitācijas, kas tiek sauktas par orgānu čipiem Tie audzē šūnas, šai tehnoloģijai ir ļoti daudz priekšrocību, kuras neuzskaitīšu.

Hakatons ir vieta, kur cilvēki, kuri nodarbojas, piemēram, ar šādām tehnoloģijām, pirmkārt, satiek cilvēkus no citām jomām, kuri uzdod viņiem jautājumus, kas spiež ideju noformulēt precīzi. Otrkārt, viņi satiek tā sauktos mentorus. Un izrādās, ka laika ierobežojums – divarpus dienas – mobilizē cilvēkus izdarīt to, par ko viņi visbiežāk ir jau domājuši, bet līdz tam atlikuši uz "kaut kad vēlāk". Cita situācija. Ir studentu grupa ar kopumā interesantu ideju par to, ka cilvēkiem, kuriem ir insulta risks, noderētu sensori, kas laikus signalizētu, ka cilvēkam būtu jādodas pie mediķiem. Jautājums ir, kādā secībā sākt šo ideju īstenot, un, lūk, hakatonā viņi satiek speciālistus, kuri māk viņiem šo secību noformulēt.

Jānis Latvels: Varbūt man izdosies paskaidrot citādi, paliekot pie šā pēdējā piemēra. Sākums bija kādā citā, agrākā pasākumā, kurā tika formulētas tikai idejas. Runa ir par medicīnas studentiem, kuri redz, kā viņu profesionālajā laukā pietrūkst. Hakatonā šie medicīnas studenti satiek cilvēkus, piemēram, no elektronikas nozares, kas viņiem var palīdzēt sākotnējo ideju aizvirzīt līdz kaut kam praktiskākam.

Andris Anspoks: Komentējot tavu izteikumu par pētniecības infrastruktūru – pirms cilvēks līdz tādai tiek, viņam vispirms tomēr jēdzīgi jānoformulē ideja.