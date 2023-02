Cilvēks nav vientuļa sala – katram no mums reizēm ir vajadzīgs drauga plecs. No tā, cik veiksmīgi veidojas attiecības ar svarīgiem cilvēkiem – mīļotajiem, ģimeni, draugiem, tuviem kolēģiem, lielā mērā ir atkarīga arī mūsu labsajūta, saka AS "Olainfarm" pārstāvju darba efektivitātes vadītājs, sistēmiskais ģimenes psihoterapeits Aldis Miglinieks. Gada tumšajā laikā, kad ne viens vien cieš no sezonālās depresijas, īpaši spēcīgi skumjas var pārņemt, ja kaut kas buksē attiecībās ar dzīvē svarīgiem cilvēkiem. Tāpēc viens no veidiem, kā palīdzēt sev justies labāk, ir atrast laiku būt ar viņiem kopā!