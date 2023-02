Lai cilvēks būtu vesels un labi justos, par savu veselību ir jārūpējas, atgādina kardiologs Dr. Daiņus Gilis. Laba veselība un pašsajūta ir katra paša, nevis ģimenes ārsta vai kādu ārēju apstākļu atbildība, un nebūt nav jāgaida problēmas, lai par sevi rūpētos. Tomēr ārsta pieredze rāda, ka praksē tā vis gluži nenotiek, tāpēc Latvijas sabiedrībai kopumā būtu jāsāk domāt profilaktiski un jau no mazotnes bērniem mācīt, ka reizi pa reizei vajag nodot asins analīzes vai izmērīt asinsspiedienu arī bez īpašām sūdzībām. Viens no profilakses pasākumu pamatiem, kas jāieaudzina jau no bērnudārza vecuma, ir veselīgs ēšanas un fizisko aktivitāšu režīms.