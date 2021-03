"Kad biju vēl maza meitene, sēdināju ap apaļu galdu savas piecas lelles un lācēnu, ar kuriem spēlēju skolu," par savu bērnības sapni kļūt par skolotāju stāsta Santa. Mācoties pamatskolā, meitene ievēroja, ka viņa atšķiras no citiem – ir nedaudz neveiklāka, nespēj citiem tikt līdzi sporta nodarbībās un arī uzkāpt pa kāpnēm sanāk vien ar grūtībām. Tā pakāpeniski viņas veselība pasliktinājās. 18 gadu vecumā Santai diagnosticēja muskuļu distrofiju jeb miopātiju – slimību, kas skar vien vienu no 1000 cilvēkiem. "Tā gadījās, ka esmu viena no tūkstoša," viņa piebilst. Skolas laikā citi bērni meiteni mēdza apsmiet, taču Santa stāsta, ka tas viņu tikai stiprinājis un iemācījis nepadoties. "Pieaugot nolēmu, ka atšķirības no citiem ir mana iespēja parādīt, ko spēju," viņa stāsta.