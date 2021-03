Invaliditāti tāpat vien neuzdāvina.Šuvēja Ināra Ķīsele par karjeras maiņu

Ražīgs darba ritms ir visas dienas garumā, bet uznāk brīži, kad enerģija pazūd: "Plāni ir lieli, uz galda sakrāmēta milzīga kaudze materiālu, un man ir daudz ideju, bet padarīt varu krietni mazāk nekā agrāk. Un nav tā, ka šeit no manis prasītu kaut ko pārcilvēcisku, strādājam lēnām, ar pauzītēm. Bet, ņemot vērā to, cik ilga un smaga bija ārstēšanās, jāpaiet ilgam laikam, līdz mans novājinātais organisms pilnībā atgūsies."



"Katram sociālajā uzņēmumā ir savas vainas, tādēļ cenšamies viens otru atbalstīt, grūti izstāstīt, kāda atmosfēra te valda. Kamēr pats neesi saskāries ar slimību un invaliditāti, to nesapratīsi," viņa piebilst. "Invaliditāte nav lieta, ar ko jālepojas, bet no tās nav arī jākaunas. Dzīvē ir situācijas, kas tevi noliek pie zemes, un nezini, no kura gala ķepuroties ārā, tas notika arī ar mani. Esmu radusi spēku sevī tikt tam pāri un patlaban dzīvoju pilnvērtīgu dzīvi," atklāj Ināra.