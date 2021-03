'Neatceros, ko nozīmē labi redzēt. Žurnāliste Jeļena Vihrova par invaliditāti

Ļenas pirmais darbs bija satura veidošana dažādām mājaslapām: "Pirmajā darba intervijā gāja traki, jo es nepamanīju stikla durvis un ieskrēju tieši durvīs. Man bija tāds kauns, bet darbu dabūju!" smejas Ļena. Uz jautājumu, kāpēc viņa birojā sēž tik tuvu datoram, Jeļena visiem atbildēja, ka viņai ir ļoti slikta redze: "Man šķiet, nekad darba devējiem intervijās neesmu teikusi par savu invaliditāti. Ne tāpēc, ka es baidītos – tādēļ mani nepaņems darbā. Es visu varu izdarīt, tāpēc nesaprotu, kāpēc man tas būtu jāpiemin."



Pēc tam viņa kā ziņu producente strādāja televīzijas kanālā "Prosto TV", kā arī TV5. Kad ar lielu skandālu visus TV5 ziņu dienesta darbiniekus atlaida, Jeļena pamanīja korespondenta vakanci Latvijas Radio, pieteicās, izturēja konkursu un nu jau septiņus gadus strādā Doma laukuma ēkā. Gadu gaitā viņa ir vadījusi programmu "Простыми словами" (Vienkāršiem vārdiem), kā arī autorraidījumu "Какие люди!" (Kādi ļaudis!) par interesantiem cilvēkiem: "Starp citu, daudzi no viesiem bijuši cilvēki ar invaliditāti, kuri dzīvē daudz ko sasnieguši. Vadīju arī raidījumu par ceļojumiem, bet pēc atgriešanās no bērna kopšanas atvaļinājuma vadu sestdienas rīta programmu un producēju raidījumus. No ziņu korespondenta līdz tiešā ētera vadīšanai!"



Vislabāk Ļenai patīk tas, ka katra diena ir citāda, attiecīgi nav nekādas rutīnas, tomēr bez sarežģījumiem neiztikt. "Kad gāju uz Saeimu gatavot sižetus, man vajadzēja intervēt konkrētus cilvēkus, bet es viņus vienkārši neredzēju! Televīzijā bija vienkāršāk, jo operators pateica priekšā, kurš man jāuzrunā, bet te es biju viena pati ar diktofonu rokā. Ja cilvēku ir daudz, man ir grūti atšķirt, kurš ir kurš, bet, kad sāku vienkāršāk uztvert savu invaliditāti, man kļuva vieglāk dzīvot – piegāju pie kāda cita žurnālista un teicu: klau, man vajag to cilvēku, bet es viņu neredzu, palīdzi, lūdzu!"