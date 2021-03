Kad ilggadējā darbavieta likvidēta, Rudīte uzsākusi jauna darba meklējumus dažādos virzienos, bet bieži nācies pieredzēt atteikumu un vilšanos.



"Daudz kur atteica tikai tāpēc vien, ka es neredzu. Zvanu centrā, kurā pieteicos, man nosvieda priekšā lapu ar telefona numuriem un teica: "Izlasi! Nevari? Nu tad sveiki!" Neklausījās arī tad, kad piedāvāju, ka varu ierakstīt diktofonā vai pārrakstīt Braila rakstā un tad zvanīt. Man to neļāva," atceras Rudīte.



Pēcāk viņa kursos apguva klūgu pīšanu un mēģināja ko pārdot no saviem izstrādājumiem, taču ātri vien apjauta, ka ar to neko īsti nopelnīt nevar.



Rudīte bija apņēmības pilna iegūt augstāko izglītību. "Meklējot darbu, sapratu, ka manā CV jau arī nav diži daudz ko rakstīt. Nevienu neinteresēja, ka esmu strādājusi pie konveijera," secina Rudīte. Viņas atklāsme sakrita ar brīdi, kad pazīstami jaunieši ar invaliditāti, nolēmuši stāties Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā, pierunāja arī Rudīti iesniegt dokumentus. Galu galā jaunieši koledžā neiestājās, bet Rudīti uzņēma sociālā rehabilitētāja specialitātē. Sākums nebija viegls, jo viņai bija jāpierāda, ka arī neredzīgs cilvēks var studēt koledžā, turklāt iztikt bez asistenta.



"Lekcijas ierakstīju diktofonā, mājās konspektēju. Ja bija nepieciešams, izmantoju Braila rakstu. Mājasdarbus nodevu datorrakstā, līdzīgi kā pārējie studenti. Ja pasniedzēji izdalīja lapas, man ļāva atbildēt mutiski," mācību gaitu atceras Rudīte un priecājas, ka viņai paveicās ar pretimnākošiem kursabiedriem. Par to varēja pārliecināties jau pirmajā mācību dienā, kad Rudītei bija jānokļūst no mācību iestādes Jūrmalā uz Rīgu, bet nebija, kas pavada.



"Es pagriezos pret tajā laikā vēl nepazīstamajiem kursabiedriem un vaicāju: "Kurš iet uz vilcienu un var paķert mani līdzi?"Atsaucās viena meitene, un tā nu mēs sadraudzējāmies. Turpmāk katru rītu satikāmies stacijā un kopā braucām uz skolu. Ja tu pats runā, kontaktējies un neesi iedomīgs, risinājumu vienmēr var atrast," pārliecinājusies Rudīte.