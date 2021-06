'Vēlos visu saprast līdz galam.' Vājdzirdīgā Ģirta stāsts

Jāpiebilst, ka "Yandex Go" savā platformā tiecas radīt vidi, kas ļauj ar to strādāt arī vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem šoferiem, – ja platformā nebūtu ieviestas atbilstošas funkcionalitātes, daudzus vadītājus nodarbināt, visticamāk, nevarētu. Pasažieri lietotnē saņem paziņojumu, ka ieradīsies nedzirdīgs vai vājdzirdīgs autovadītājs, un tiek aicināti iepriekš norādīt precīzu brauciena galamērķi un nepieciešamības gadījumā sazināties ar autovadītāju rakstiski, nevis zvanot. Arī autovadītājiem paredzētā lietotne ir pielāgota – par jaunu pasūtījumu ierastā skaņas signāla vietā ziņo telefona vibrācija un ekrāna mirgošana.



Autovadītāja apliecību Ģirts ieguva 19 gadu vecumā, un viņam tas izdevās ātri un bez liekām galvassāpēm. "Man piemīt laba selektīvā atmiņa un spēja iegaumēt jaunu informāciju. Pamanīju, ka daudzi mani dzirdīgie draugi netika galā ar tiesību nolikšanu, bet man tas izdevās viegli," lepojas Ģirts.



Taksometra šofera darbs piedāvā elastīgu darba grafiku, tāpēc Ģirts to spēj apvienot ar papildu darbiem, tostarp piestrādā galdniecības nozarē. Savukārt iekārtošanās darbā taksometru firmā palīdzējusi viņam ne tikai sasniegt vairākus mazos sapņus, piemēram, izrauties no vecāku paspārnes un uzsākt patstāvīgu dzīvi, bet arī virzīties tuvāk savam lielajam sapnim.