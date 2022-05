Labvēlīga darba vide: padomi psiholoģiskā klimata uzlabošanai

Kā veicināt darbiniekiem patīkamu klimatu

Psiholoģiskais klimats darbā ir atkarīgs gan no darbinieku sasvstarpējām attiecībām, gan arī vadības stila. Savstarpēja uzticēšanās, sadarbošanās, spēja rast kompromisus un apmierinātība ir īpašību kopums, kas ļoti labi raksturo labvēlīgu, patīkamu klimatu. Tomēr ar to viss nebeidzas."Lai cilvēkiem darbavietā būtu patīkami atrasties, ir divi svarīgi faktori, kas to ietekmē, – fiziskais un emocionālais. Pirmkārt, ir svarīgi nodrošināt tādu darba vidi, kas atbilst cilvēka darba pienākumu veikšanai," saka Ilze Medne, integrālās līderības koučs un podkāsta "HR Podcast" vadītāja, kura runā par tēmām, kas svarīgas personāla un uzņēmumu vadītājiem. Vairāk par Ilzes profesionālajām gaitām un sasniegumiem iespējams uzzināt šeit