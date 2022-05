Svarīga ilgtspējas daļa uzņēmumā ir komunikācija – gan iekšējā, gan ārējā, jo uzņēmums, gluži tāpat kā ikviens indivīds, ir sabiedrības dalībnieks, kas rāda piemēru, kādi paradumi būtu vēlami, lai mūsu saimniekošana būtu ilgtspējīga. "Ņemot vērā to, kas notiek ar klimata pārmaiņām, gan ar dabas daudzveidības izzušanu, gan ar pieejamiem resursiem, mums visiem ir jādomā, kā mēs varam strādāt un darboties efektīvāk, kā samazināt resursu patēriņu, meklēt alternatīvas un inovatīvus risinājumus," uzsver Ozoliņa."Ja skatās uz kopējiem globālajiem datiem – ilgtspējīgi uzņēmumi, kas domā par vides, sociālo un ekonomikas pārvaldības faktoru, uzrāda par 120% augstākus tirgus rādītājus . Tas demonstrē arī to, ka patērētāji sāk prioritēt uzņēmumus, kas domā par ilgtspējas aspektu. Latvijā aktīvāk par to domā pēdējos 10 gadus, bet saistībā ar Eiropas zaļo kursu un dažādiem "zaļināšanas" pasākumiem, piemēram, lauksaimniecības politikā tēma ir izteikti aktualizējusies pēdējo gadu laikā, jo ilgtspējība vairs nav brīvprātīga – tā ir obligāta prasība," stāsta Ozoliņa.