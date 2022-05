Prokrastinācija

"Prokrastinācija ir viena no pašaizsardzības metodēm, jo, iespējams, darbinieks neredz jēgu darāmajā darbā. Par to būtu jārunā ar vadītāju, lai pamato šī darba nepieciešamību. Otrs – es izvēlos darīt to, ko man gribas un kas man patīk, un prokrastinēju to, kas man nepatīk, iespējams, neizdodas tik labi un prasa piespiešanos. Taču prokrastinācija ne vienmēr ir kaut kas slikts – tā var būt iespēja paskatīties, kas tad tas ir, no kā es izvairos, un pavaicāt sev – kāpēc. Prokrastinācija ir arī laika vadības un pašdisciplīnas jautājums. Ja man tas ir jāizdara, tad es sakožu zobus un izdaru. Ja mani tas nomoka, es zaudēju enerģiju. Var sevi piespiest dažas reizes apzināti mocīties, bet ilgtermiņā tas nav nedz produktīvi, nedz jēgpilni, nedz iedvesmojoši. Dzīvīgs un motivēts darbinieks ir tas, kuram patīk tas, ko viņš dara."