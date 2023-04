Lielisks birojs un atsaucīgi kolēģi, jutos gaidīts jau no pirmās darba dienas! Uzņēmuma stratēģija un plāni regulāri tiek izrunāti ar darbiniekiem un tas man liek justies kā daļai no lēmumu pieņemšanas procesa un sniedz sapratni par to, kāpēc es daru to, ko daru. Izaugsmes iespējas ir neierobežotas, atkarībā no Tavām spējām un prasmēm, Tu šeit vari dot savu ieguldījumu un sasniegt savus mērķus!

Panagiotis

Vadošais DevOps Inženieris, EIS Latvia