Kas ir iemesls, kāpēc cilvēki grib strādāt "Delfi"?



"Delfi" ir vadošais ziņu medijs Latvijā, kuru kā galveno ziņu avotu par notikumiem Latvijā un pasaulē izmanto lielākā daļa Latvijas interneta lietotāju. "Delfi" piedāvā daudzveidīgu, profesionālu žurnālistu veidotu saturu dažādos formātos. Uzņēmums lepojas ar vairākām nozares balvām, tostarp Latvijas Žurnālistu asociācijas izcilības balvām un Zīmolu topa novērtējumiem par "Mīlētāko mediju zīmolu" Latvijā un Baltijā. Mūsu uzņēmumā strādā dažādu jomu profesionāļi, no kuriem ikviens atrodas īstajā vietā, var izpausties un pašrealizēties, kas arī atspoguļojas mūsu kopīgajos darbos.



Kas "Delfi" darba vidē ir tik īpašs? Kas to atšķir no citām darba vietām?



Kā jau medijā, darba ikdiena ir dinamiska un notikumi apkārt strauji mainās. Strādājot "Delfi", darbiniekiem ir iespēja būt dažādu notikumu epicentrā, uzzināt par tiem pirmajiem un nodot šo svarīgo informāciju Latvijas iedzīvotājiem. "Delfi" darbiniekiem ir iespēja palīdzēt veidot Latvijas iedzīvotāju redzesloku gan caur ziņām un rakstiem, gan caur dažādiem projektiem, kuros uzņēmums aktīvi iesaistās.



"Delfi" strādā ne tikai žurnālisti, bet arī citu nozaru profesionāļi. Mums ir deviņas dažādas nodaļas – IT, pārdošana, mārketings, dizains, grāmatvedība, biznesa attīstības un abonēšanas nodaļa un redakcionālā nodaļa, kura sīkāk iedalās latviešu redakcijā, krievu redakcijā un žurnālu redakcijā. Katra no šīm nodaļām ikdienā veido mūsu komandu un nodrošina portāla "Delfi" darbību.