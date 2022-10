Kas darba vidē "Bitē" ir īpašs? Kas to atšķir no citām darba vietām?



"Bites" iekšējā kultūra vienmēr ir bijusi mūsu vērtība un stiprā puse. To galvenokārt novērojam aizrautīgā komandas darbā, sadarbībā starp nodaļām un mūsu svētkos, ko svinam uzņēmumā. Pēdējo gadu iekšējās darbinieku apmierinātības aptaujās visaugstāko novērtējumu saņemam sadaļā "Darba vide, sadarbība un komunikācija ar kolēģiem" – apmierinātības rezultāts sasniedz 93%!



Tāpat lepojamies ar to, ka 2021. gada CV-Online darba devēju aptaujā "Bite" iekļuva Latvijas iekārojamāko darba devēju topa piektajā vietā, un šogad saņēmām arī Sabiedrības integrācijas fonda statusu "Ģimenei draudzīga darbavieta". Tas ir pierādījums tam, ka, rūpējoties par cilvēkiem – mūsu darbiniekiem un klientiem, – viss kļūst iespējams.