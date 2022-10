Izaugsmes iespējas uz visām debess pusēm



Mūsu apmācību iniciatīvas ļauj mācīties un augt uzņēmuma iekšienē. Piemēram, "SmartLynx Talent Academy" un "SmartLynx Leaders Club" ir vairāku mēnešu apmācības, kuru mērķis ir izaudzināt aviācijas profesionāļus. Savukārt biroja darbiniekiem, kuri vēlas izmēģināt darbu virs mākoņiem, piedāvājam bezmaksas apmācības, lai kļūtu par stjuartu. Pēc veiksmīgas kursu absolvēšanas darbinieks var strādāt gan birojā, gan pievienoties gaisa kuģa salona apkalpei lidojumos no Rīgas vai Tallinas. Vai no jebkuras vietas pasaulē, ja darba specifika un grafiks to atļauj.