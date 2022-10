Mēs esam "Tietoevry"



Vienus mūs varbūt nemaz nepamana, bet kopā – kopā mēs mainām pasauli uz labu, veidojot jēgpilnus risinājumus. Mēs radām IT sistēmas, attīstām finanšu tehnoloģijas un maksājumu risinājumus visā pasaulē. Mēs digitalizējam biznesus un publiskā sektora pakalpojumus. Mēs transformējam nozares – no būvniecības un banku sektora līdz enerģētikai un bibliotēkām, mūsu redzeslokā ir arī sabiedrības – it īpaši jauniešu mentālā labbūtība.



Iedvesmojot cits citu, mēs augam gan individuāli, gan visi kopā.