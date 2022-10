"Accenture" ir starptautisks vadības konsultāciju, tehnoloģisko pakalpojumu un ārpakalpojumu uzņēmums. Ikdienā aptuveni 2000 uzņēmuma speciālisti Baltijā strādā ar mākoņtehnoloģijām, Java, .NET, Scala, SAP un citām vadošajām tehnoloģijām, lai palīdzētu klientiem ieskatīties nākotnē un to īstenot.



"Accenture" ir arī lielākais IT uzņēmums Latvijā, ņemot vērā IT speciālistu skaitu. Kopš 2021. gada uzņēmums ir pārstāvēts arī Lietuvā.