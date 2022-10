Mēs svinam kopā gan lielus, gan mazus svētkus! Nav noslēpums, ka darbā pavadām lielu daļu savas ikdienas, līdz ar to ir īpaši būtiski, kā mēs jūtamies darbavietā. MAXIMA īpaši rūpējas par to, lai katrs no kolēģiem justos iesaistīts, atbalstīts, motivēts un uzklausīts. Uzņēmuma iekšējā kultūra ir tas, ar ko lepojamies. Mēs kopīgi realizējam lielas un mazas idejas un kopīgi tās arī svinam! Galvenais nav forma, bet gan emocijas, ko dod kopā pavadītais laiks.