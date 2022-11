SEB ir vairāk nekā 300 dažādu amatu, tanī skaitā IT speciālisti, IT risinājumu attīstītāji, Finanšu konsultanti, Datu pārvaldības analītiķi, AML uzraudzības eksperti, Risku izvērtēšanas speciālisti, Finanšu eksperti, juristi un citi. Neatkarīgi no tā, kāds ir tavs karjeras ceļš, SEB bankā to vari turpināt.

Zināšanu pilnveidi mēs nodrošinām digitālajā universitātē "SEB Campus", kurā ikvienam darbiniekam ir iespēja izvēlēties apmācības par sev interesējošām tēmām.

Ik gadu SEB banka piešķir stipendijas darbiniekiem, kuri vēlas turpināt izglītību kādā no Latvijas augstskolām.

Mums ir spēcīga iekšējā mentoringa kultūra – darbiniekiem ir iespēja gūt padomu un pieredzi no kolēģiem ar lielāku darba pieredzi, kā arī visa gada ietvaros ir iespēja ēnot kādu no vadītājiem vai darbiniekiem citā struktūrvienībā, lai gūtu plašāku redzējumu un izsvērtu iespējas par karjeras attīstību uzņēmuma iekšienē.

Ikvienam ir pieejama karjeras konsultācija ar mūsu izaugsmes speciālistiem, kuri palīdz izvērtēt darbinieka stiprās puses.