Elīna Šķiere, Klondaikas filiāles vadītāja

Es "Klondaikā" strādāju jau gandrīz piecus gadus un šo vietu dēvēju par savām otrajām mājām. Šo gadu laikā esmu vadījusi vairākas filiāles un šobrīd vadu trīs. Viens no svarīgākajiem uzdevumiem manā ikdienā ir nemitīga kustība, ātra reaģēšana uz notikumiem, bāra un spēļu zāles nemitīgas darbības nodrošināšana. Aktīva komunikācija ar darbiniekiem un klientiem. Es mīlu strādāt "Klondaikā", jo šeit ir viss, par ko man deg sirds: dinamika, azarts, kaislība, svētki, satikšanās ar draugiem un kolēģiem. Darbs ir kā dzīves svinēšana! Esmu cilvēks, kam darbs ir viena no svarīgākajām lietām dzīvē – atbildība, lojalitāte, pateicība un novērtēšana ir galvenās lietas, ko es no sevis vēlos sniegt un saņemt, un darbs "Klondaikā" man dod iespēju to visu izbaudīt. "Klondaikā" regulāri notiek dažādi semināri un apmācības, kas papildina profesionālo pieredzi ar noderīgu informāciju. Man ir liels prieks par mūsu komandu, vadību ar kuru kopā ir viegli un patīkami strādāt!