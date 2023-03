Alga no 620 līdz 3110 eiro. Kas un kā strādā Krievijas cenzoru mašinērijā

Vairāki tūkstoši visparastāko Krievijas iedzīvotāju strādā cenzēšanas aparātā – viņu uzdevums ir caurlūkot ierakstus un komentārus sociālajos tīklos, lai izķertu Kremlim nelojālos. Darbinieki tiek savervēti augstskolās, turklāt ar mācībspēka iesaisti, izpētījuši neatkarīgā medija "Важные истории" žurnālisti, kuru rokās nonākuši dokumenti, kas apliecina: "lielais brālis" redz visu.

No kurienes nāk paši cenzori? Tos meklē, piemēram, Maskavas Valsts univeristātes politoloģijas fakultātē, turklāt darbam derīgākos iesaka pats mācībspēks. Sarakstē ar centru tiek apspriesti konkrēti kadri: šis, lūk, varot tomēr "norauties", savukārt šis jaunais cilvēks ir spēcīgs analītiķis bez paaugstinātām ambīcijām...



Pēc iemaņu pārbaudes spējīgākajiem piedāvāts īsts darbs cenzorā. Testā jāparāda savas zināšanas gan iekšpolitikā, gan personālijās, piemēram, jāspēj aprakstīt kāds Ramzana Kadirova ģimenes konflikts. Viens no testiem: uzzīmēt pilnu ainu par visu, kas saistās ar Putina veselības stāvokļa pasliktināšanos – kur, kas, ko, kā rakstījis un kā rakstītāji varētu būt savstarpēji saistīti. Ziņojumā studentam jāspēj atturēties no savu uzskatu paušanas, dokumentam jātop ātri, trīs līdz piecas lapas "Times New Roman" šriftā numur 14.